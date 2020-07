DA GIGIONE PRESENTA IL NUOVO MENU_SAPORI ED EMOZIONI ALLA RISCOPERTA DEL TERRITORIO E DELLA STAGIONALITA’

Pomigliano d’Arco (Na), 20 luglio 2020 – Da Gigione Hamburgheria e Braceria in Via Roma a Pomigliano d’Arco, presenta il nuovo menu dove il territorio e la stagionalità sono stati parte integrante della creazione. “L’emergenza sanitaria e il lockdown non ci hanno permesso di viaggiare. Inizialmente è stata dura perché proprio in quel periodo avevo l’esigenza di partire, per scoprire nuove influenze e assaporare nuove culture. Poi, come d’abitudine, mi sono immerso nella lettura, in un viaggio mentale ed emozionale che mi ha portato ad assaggiare con la mente”, racconta Gennaro Cariulo.

LA PROPOSTA GASTRONOMICA

Questo menu è la somma delle esperienza gustative e istintivamente mentali raccolte negli ultimi sei mesi, fatto di stimoli diversi e di basi solide: la carne e il pane sono il centro del pensiero a cui segue un’estrazione quanto più possibile del gusto che abbina pochi ingredienti al fine di valorizzare al meglio la carne. A questo si aggiunge l’utilizzo del forno alla brace Josper che permette di poter fare un lavoro sui concetti del “fumo e dell’affumicato”, con un ritorno al passato in chiave del tutto moderna.

L’idea è stata pensata per proporre all’ospite due percorsi diversi: nel primo viene lasciata massima libertà di personalizzazione, in particolar modo nella scelta della composizione del panino, e rappresenta sicuramente la parte più tradizionale dell’esperienza di Da Gigione, in cui vengono proposti per esempio appetizers fritti o cotti al barbecue e insalate. Il secondo invece, rappresenta una visione intima dell’essere di Da Gigione, in cui si cerca di trasportarvi all’interno il cliente: una visione del panino on top dove gli abbinamenti sono stati studiati per comunicare, ad ogni passaggio, gusto e semplicità e allo stesso tempo ricercatezza.

I piatti di carne invece, come l’agnello, il pollo e la guancia, sono stati composti seguendo uno schema preciso: la carne, il fondo di carne, la verdura o la frutta e il fondo di verdura o frutta. Da questo concetto nasce il ragionamento sul territorio e sulla stagionalità visti come elementi di sintesi e non come punti di partenza.

Collegamenti:

www.dagigione.it

IG: dagigione

FB: Macelleria Hamburgheria Da Gigione info@dagigione.it

I PIATTI

I piatti più rappresentativi di questo menu che ne incarnano i concetti chiave sono: Agnello, Cantalupo alla brace e salsa ai frutti rossi , cotto con il forno Josper e servito con fondo di vitello, melone Cantalupo al sambuco passato alla brace e salsa ai frutti rossi; Collo di maiale alla “marinara” di 5 pomodori, un piatto dove vengono valorizzati i primi pomodori della stagione e viene fatto un lavoro sull’aroma dell’aglio nero fermentato; Panino On Top Ostrica, Jamón lavanda e frutta di stagione, un ostrica rosa del Delta del Po dolcissima e vegetale, Jamón Ibérico de Bellota, albicocca ed essenza di lavanda; Panino On Top Fichi e ricotta al sale, con il fico declinato in tre diverse modalità, la ricotta di bufala condita con sale Halen Mon, spezie e pepe, e il fondo di vitello e il sesamo a simulare la consistenza dei fichi; l’intero panino viene poi gratinato nel forno brace Josper per dare quella nota “fumo” e far amalgamare velocemente tutti gli ingredienti.

—————————————————————————————————————–

DA GIGIONE

Via Roma, 307

Pomigliano d’Arco (NA)

Tel. 81 8844599

Orari: ogni lunedì e dal mercoledì al sabato dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 19.30 a oltre la mezzanotte.

Chiuso la domenica a pranzo e martedì tutto il giorno.

—————————————————————————————————————–

DA GIGIONE

La storia di Da Gigione inizia nel 1985 per volontà della famiglia Cariulo: da cinque generazioni l’eccellenza nella selezione di carne certificata a filiera chiusa e controllata. Il marchio Da Gigione, nasce proprio dall’essenza della carne, il fulcro di tutto, intesa come materia prima di altissima qualità, selezionata personalmente da Luigi Cariulo (detto Gigione) e presentata direttamente nel piatto al consumatore finale.

Da Gigione Macelleria e Hamburgheria e Da Gigione Hamburgheria e Braceria sono i due punti vendita a Pomigliano d’Arco, dove la chiave di lettura è da sempre far conoscere e far assaporare l’essenza di una materia prima eccellente, come lo è la carne, declinandola direttamente al piatto in tavola.

—————————————————————————————————————–

ROBERTA ANTONIOLI PR STUDIO

Roberta Antonioli, classe 1964, da oltre 20 anni opera nell’ambito della comunicazione, prestando la sua attività per alcune delle più importanti Agenzie di Milano in diversi settori, quali moda, beauty, technology, turismo, financial e food & beverage, fino a fondare la propria agenzia nel 2003.

Attualmente Roberta Antonioli Pr Studio ha focalizzato la sua aerea di competenza nel settore dell’alta ristorazione e del beverage di lusso, supportando e affiancando alcune della realtà enogastronomiche più importanti del panorama italiano e internazionale e sviluppandone strategie di comunicazione e branding.