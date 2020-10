Da Whirlpool sms ai dipendenti di Napoli: “Dall’1 novembre cessate attività”

L’azienda pagherà la piena retribuzione ai lavoratori fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data

NAPOLI – “La Direzione di Whirlpool EMEA S.p.A. comunica la cessazione di tutte le attivita’ produttive presso lo stabilimento di Napoli, con effetto alle ore 00:01 dell’1 novembre 2020. Da tale momento i Dipendenti saranno esentati dal rendere la propria prestazione lavorativa presso il sito, fermo restando il mantenimento del rapporto di lavoro in essere. Con effetto dal 1 novembre, l”azienda pagherà la piena retribuzione ai Dipendenti fino al 31 dicembre 2020 con riserva di ulteriori valutazioni successive a tale data. L’accesso ai locali aziendali sara’ consentito soltanto previa richiesta scritta autorizzata dalla Direzione, per i soli fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal CCNL o altre comprovate esigenze personali, e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza vigenti. Qualsiasi accesso non autorizzato sara’ perseguito a termini di legge”. Questo, a quanto apprende la Dire, il testo dell’sms che stanno ricevendo i dipendenti dello stabilimento Whirlpool di Napoli.

Carmen Credendino. DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»