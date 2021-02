Dal 1 marzo la provincia di Frosinone in fascia arancione

Piglio, L’invito del Sindaco Mario Felli al rispetto delle disposizioni contro il covid

A partire dalle ore 00.01 del 1 marzo, la Provincia di Frosinone sarà in zona arancione, mentre le altre provincie del Lazio restano in zona gialla. Decisione presa dalla Regione Lazio in considerazione dell’aumento considerevole dei contagi da covid . Come semplice zona arancione, ecco le principali regole: i ristoranti e i bar rimarranno chiusi tutto il giorno per quanto riguarda il servizio al tavolo. Gli spostamenti consentiti saranno soltanto quelli all’interno del proprio comune di residenza. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5; il limite di due persone come ospiti nelle case private; sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. In vista di questa nuova situazione, è intervenuto il Sindaco di Piglio l’avv. Mario Felli, che esorta la cittadinanza a seguire con attenzione le disposizioni governative. “Gli ultimi aumenti dei contagi, la disposizione di zona rossa in Comuni a noi limitrofi come Colleferro, la decisione di istituire la provincia di Frosinone nella fascia arancione –sottolinea il Sindaco Mario Felli- sono fattori che ci invitano a non abbassare la guardia e, anche se le belle giornate invitano ad uscire, occorre responsabilità da parte di ognuno nel rispetto delle regole, a difesa della salute di tutti. So bene che il sole e le temperature miti invitano ad uscire, a passeggiare in paese e lungo la pista ciclabile, approfittando delle belle giornate per trascorrere più tempo fuori, in compagnia degli amici e magari a pranzo al ristorante, ma dobbiamo stare comunque attenti: non dobbiamo mai perdere di vista il rispetto delle regole, impegnandoci quanto più possiamo per evitare pericolose occasioni di assembramento. Le semplici ma fondamentali disposizioni le conosciamo ormai tutti, ma è importante metterle in pratica in ogni momento della nostra giornata. Mi auguro –conclude il Sindaco Felli– che ci sia la massima prudenza e l’impegno di ciascuno. Il territorio provinciale è in fascia arancione, mettiamocela tutta per evitare di sprofondare di nuovo in zona rossa, proprio come marzo di un anno fa, quando non potevamo uscire di casa a godere del nostro sole, del nostro splendido paese. Confido nei miei concittadini che mi onoro di rappresentare, perché nessuno si sottragga al proprio senso del dovere”.