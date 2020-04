Dal check-in allo yogurt, gli hotel preparano la ‘fase 2’

Quale ripartenza per gli alberghi? Lo abbiamo chiesto all’imprenditore Luca Boccato, che gestisce una quindicina di alberghi a quattro o cinque stelle in diverse città italiane

BOLOGNA – Dalle modalità per il check-in ai percorsi per muoversi nelle strutture, passando per il rebus su come mettere a disposizione lo yogurt a colazione. Che vorrà dire per gli hotel riaprire dopo lo stop forzato causato dal coronavirus, considerando che un regime di prevenzione andrà comunque garantito? Tra gli imprenditori che ci stanno ragionando c’è Luca Boccato, ad del gruppo Hnh Hospitality, che ne ha parlato nel corso di un incontro video organizzato dal think-tank “Io resto in Italia” sul rilancio del turismo.

Il gruppo Hnh (con base a Mestre) gestisce direttamente una quindicina di alberghi a quattro o cinque stelle in diverse città italiane e legati a varie catene, come Best Western e Crowne Plaza, per 1.750 camere. Oggi tutti gli hotel sono chiusi e il 70% dei lavoratori sono in cassa integrazione: il gruppo è “alla cappa”, dice Boccato in linguaggio velistico, “per aspettare che passi burrasca”. Finalmente “cominciamo a vedere qualche timido segnale di uscita da questa fase e stiamo quindi iniziando a ragionare sulla successiva”, afferma l’ad, sapendo che “abbiamo alcune destinazioni che apriranno prima e altre che probabilmente non vedranno un cliente fino a settembre”. Oggi ad esempio “siamo molto preoccupati per Venezia“, sottolinea Boccato, visto che in quel caso una fetta “assolutamente rilevante” della domanda è intercontinentale: si parla di ospiti americani, cinesi, giapponesi e “difficilmente rivedremo questi mercati prima di settembre o probabilmente del 2021”.

