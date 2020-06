Dalle Regioni nuove linee guida per la riapertura: ci sono anche cinema, slot e discoteche – TUTTE LE SCHEDE

La Conferenza delle Regioni ha approvato nuove line guida per la riapertura, tra novità e integrazioni. Bonaccini: “Un contributo per far ripartire il Paese velocemente”

BOLOGNA – Nuove linee guida per la riapertura successiva all’emergenza Coronavirus. Le ha approvate ieri sera la Conferenza delle Regioni e comprendono le regole per attività che finora non erano ripartite (tra cui congressi e grandi fiere, sale bingo e sale gioco, discoteche), sia integrazioni e ulteriori regole per altri settori già normati (come ristorazione- dove ci si è occupati in particolari delle cerimonie-, cinema e teatri, piscine e palestre, rifugi e ostelli, spiagge, centri estivi, aree giochi per bambini, sagre, guide turistiche e guide alpine, centri benessere) che avevano bisogno di maggiori specifiche. Il documento, nella sua versione aggiornata al 9 giugno, si intitola “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative“.

BONACCINI: “UN CONTRIBUTO PER RIMETTERE IL PAESE IN MOTO IN FRETTA”

“Si allarga lo spettro delle linee guida per la riapertura elaborate e approvate dalla Conferenza delle Regioni, comprendendo anche il settore delle attività ricreative”, ha annunciato il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

“L’obiettivo- prosegue- è quello di dare un contributo per rimettere velocemente in moto il Paese, in condizioni di sicurezza, nella fase post-emergenza Covid-19”.

“Un passo in più verso la gestione di questa nuova fase, durante la quale dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e dinamismo, senza mai abbassare la guardia rispetto all’osservanza delle regole indispensabili per la prevenzione. Lo sforzo corale del sistema Paese rappresenta la pre-condizione per affrontare e superare la crisi determinata dalla pandemia. Cittadini, imprese, parti sociali e istituzioni: ciascuno è chiamato a fare la propria parte. Ma sono convinto – conclude Bonaccini – che insieme possiamo farcela”

Le “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” comprendono ora anche le schede relative ai seguenti settori: congressi e grandi fiere; sale slot, sale giochi e sale bingo; discoteche.

Sono state razionalizzate e integrate le schede relative a:

– “Ristorazione”, dove è stato inserito un paragrafo dedicato alle “cerimonie”;

– “Attività ricettive” (che oltre alle indicazioni generali prevede regole specifiche per: strutture turistico-ricettive all’aria aperta; rifugi alpini ed escursionistici; ostelli della gioventù; locazioni brevi);

– “Servizi per l’infanzia e l’adolescenza” (con un paragrafo dedicato ai “Campi estivi”).

Sono state notevolmente aggiornate le schede relative alle “Aree giochi per bambini” e a “Cinema e spettacoli dal vivo” (quest’ultima con riferimenti a: fondazioni liriche, sinfoniche e orchestrali e spettacoli musicali; produzioni teatrali; produzioni di danza)

Infine sono state aggiornate anche le altre schede, in particolare per quanto guarda le prescrizioni per favorire il ricambio d’aria.

