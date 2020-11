Delegazione di Forza Italia Giovani a Frosinone per celebrare il 4 Novembre: ”Questa giornata è la memoria della coscienza nazionale”

Questa mattina a Frosinone una delegazione dei Giovani Di Forza Italia della Provincia di Frosinone (ristretta nel rispetto delle norme covid-19) insieme al Coordinatore provinciale Matteo Conti, in vista della Giornata dell’Unità Nazionale e delle nostre Forze Armate, (impossibilitati nel farla il 4 novembre causa uscita DPCM) ha deposto un bouquet tricolore di fiori presso il monumento in viale Mazzini dedicato, ai tre martiri toscani”, e dinanzi al monumento Mastroianni dedicato ai caduti di tutte le guerre, per onorare e ringraziare chi ha donato e continua a donare la vita per difendere LA PATRIA.

“A fatica, oggi, riusciamo a comprendere il vero significato della “cerimonia” perché il tragico evento a cui si riferisce appare a noi giovani lontano e distaccato dal nostro presente frenetico e social – afferma Matteo Conti Coordinatore Provinciale FIG Frosinone -Eppure ci basta leggere una poesia di Ungaretti, leggere le parole umide di commozione di un nostro anziano parente, incrociare in un film gli occhi di uno dei tanti ragazzi, che ha sacrificato la sua vita o anche solo gli anni migliori per la Patria. Centinaia di migliaia di ragazzi, giovani come noi che morirono nella trincea della Prima Guerra Mondiale. Ragazzi spesso dimenticati che oggi più che mai devono essere un esempio per un’Italia che deve tornare a reagire e ad essere libera. Allora la distanza dal passato si accorcia, e non possiamo rimanere indifferenti a quanto avvenuto, ed anche noi giovani, che molti credono distaccati e impreparati, riusciamo a capire tutta la drammaticità che portano con sé i conflitti”. “Il senso del 4 novembre è questo – ha concluso – ricordare il passato affinché ci aiuti a comprendere il significato del presente e del nostro ruolo di adulti, di giovani, di politici, di educatori, di responsabili dell’oggi”

Per questo quello che siamo e saremo lo dobbiamo anche loro e per questo siamo e dobbiamo sentirci orgogliosi di essere Italiani.