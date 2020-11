Delrio: solidarietà a Bonaccini e Merola

“Solidarietà a Bonaccini e Merola, ai sindaci e agli amministratori emiliano romagnoli e non solo che ricevono minacce in questi giorni. Siamo vicini a chi in mesi e settimane difficili si è preso cura in prima linea delle proprie comunità con dedizione e coraggio. Chi tira fuori sigle che ci ricordano le pagine più tristi della nostra storia, vorrebbe aumentare il clima di incertezza e inquietudine, ma la risposta di cittadini e istituzioni unite saprà arginare ogni tentativo di intimidazione”.

Lo dichiara Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.