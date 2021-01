DIRETTA | Consultazioni al Quirinale, strada in salita per il Conte Ter

Al via questa mattina gli incontri tra il Presidente della Repubblica ed i gruppi di Camera e Senato

ROMA – Si apre la seconda giornata di Consultazioni al Quirinale. Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella comincia gli incontri con i rappresentanti delle forze politiche, dopo gli incontri di ieri con le cariche istituzionali.

CONSULTAZIONI, IL CALENDARIO DELLA GIORNATA

Si parte alle 10.30 con il gruppo delle Autonomie. Il primo gruppo, Autonomie del Senato Svp Patt e Uv, in base agli incarichi ufficiali dei gruppi sara’ guidato da Julia Unterberger, Albert Laniece, Gianclaudio Bressa; il secondo, alle 10.50 sara’ il gruppo Misto del Senato e sara’ guidato da Loredana De Petris, Pietro Grasso e Sandro Ruotolo.

Si prosegue alle ore 11.10 con i componenti del gruppo Misto del Senato della Repubblica “+ Europa – Azione” e del gruppo Misto della Camera dei deputati “Azione – + Europa- Radicali italiani”.

Alle 11.30 tocchera’ al gruppo parlamentare Misto della Camera dei deputati ore 11.50 gruppo parlamentare “Europeisti – MAIE – Centro Democratico”. Nel pomeriggio tocchera’ invece a LeU alle 16.45, Italia Viva alle 17.30 e PD alle 18.30.

ORE 12.10 – TASSO (MAIE): SCONCERTATI DA CRISI, SOSTENIAMO REINCARICO A CONTE

“Ho rappresentato al Presidente Mattarella il nostro sconcerto, faccio fatica a spiegare perche’ ci troviamo in questo impasse. I cittadini desiderano che si vada avanti sui provvedimenti impellenti, non capiscono e hanno ragione. Non ho intenzione di puntare il dito su nessuno, ci sara’ tempo per farlo, ma noi del Maie abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte, sosteniamo e auspichiamo il reincarico a Conte e lo sosterremo in Aula”. Lo ha detto il capogruppo del Maie, Antonio Tasso al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

ORE 12.00 – AL QUIRINALE CI SARÀ RENZI CON LA DELEGAZIONE IV

Ci sara’ anche Matteo Renzi oggi pomeriggio a colloquio al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella delegazione di Italia Viva, che salira’ al Colle alle 17.30, figura anche il nome del leader. La delegazione Iv e’ cosi’ composta: i capigruppo di Senato e Camera, Davide Faraone e Maria Elena Boschi, l’ex ministra e senatrice Teresa Bellanova e il senatore Matteo Renzi in quanto capo della forza politica Italia Viva.

ORE 11.50 – BONINO: NESSUNA CONTINUITÀ, SI’ A NUOVO PRESIDENTE E MAGGIORANZA URSULA

“Azione e +Europa sono impegnate a costruire un progetto inclusivo con forze profondamente europeiste. Abbiamo manifestato con chiarezza a Mattarella che non siamo disposti a nessun tipo di continuita’, ma che possiamo discutere di contenuti con un nuovo eventuale presidente incaricato che abbia un notevole profilo riformista e riformatore, coinvolgendo forze che al Parlamento europeo sostengono il lavoro di Ursula Von der Leyen”. Cosi’ Emma Bonino, presidente del gruppo Misto del Senato “+ Europa – Azione”al termine del giro di consultazioni al Quirinale.

ORE 11.40 – GRASSO (LEU): CRISI CREATA PER SPACCARE ALLEANZA, AVANTI CON CONTE

“Il governo a mio avviso aveva lavorato bene, l’allenza PD-M5S-Leu aveva fatto cose positive per i cittadini. Credo poi che la crisi sia stata creata per scompaginare questa alleanza in cui credo tantissimo e che difendero’. Crediamo si debba partire da questa alleanza e con il presidente Conte per allargare la maggioranza”. Lo dice il senatore Pietro Grasso in rappresentanza del gruppo Misto del Senato, al termine del giro di consultazioni al Quirinale.

ORE 11.30 – DE PETRIS (LEU): PER NOI NECESSARIO ANDARE AVANTI CON CONTE

“Abbiamo esposto tutte le nostre preoccupazioni di fronte a una crisi che continuiamo a ritenere molto grave e irresponsabile, e partendo dalla situazione del paese abbiamo esposto la nostra convinzione e indicazione che e’ quella del presidente Conte, bisogna andare avanti con Conte”. Lo dice la senatrice Loredana De Petris del gruppo Misto, al termine della consultazione al Quirinale, concludendo: “Riteniamo indispensabile e necessario costruire attorno a Conte e rinforzare la maggioranza su contenuti molto chiari”.

ORE 11.10 – BONETTI (IV): SUL NOME DEL PREMIER NON METTEREMO VETI

Nessun veto su Conte? “Non ci saranno veti e pregiudizi in generale”. Lo dice la ex ministra di Italia Viva Elena Bonetti, che aggiunge: “Non diamo nomi e chiediamo chiarezza di progetto”. Le accuse di inaffidabilita’, conclude, “non corrispondono alla realta’ dei fatti. Chi e’ piu’ affidabile? Chi cambia idea per una poltrona?”.

ORE 10.50 – AUTONOMIE SENATO: OK GOVERNO EUROPEISTA E CONTE TER

“Abbiamo confermato al presidente Mattarella il sostegno di qualsiasi formazione di governo, purche’ fortemente europeista, e che tuteli le minoranze linguistiche. Abbiamo espresso preferenza per un’eventuale Conte ter, abbiamo fatto buone esperienze con Conte, ci ha sempre dato una mano quando avevamo necessita’ e pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti di questo governo. Senza questo punto di equilibrio e’ piu’ difficile avere stabilita’ nel governo. Il Paese non ha bisogno ora di una crisi come questa, c’e’ bisogno di stabilita’, c’e’ bisogno di una formazione politica e non di un governo tecnico”. Lo dice la senatrice Julia Unterberger, presidente del Gruppo parlamentare per le Autonomie del Senato, al termine del giro di consultazioni al Quirinale.

ORE 10.00 – IL SENATORE DI FORZA ITALIA SI TIRA INDIETRO: “NO AL CONTE TER”

Il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, che nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di un appoggio al ‘Conte Ter’, annuncia il suo ‘no’ alla fiducia. Leggi qui l’articolo completo con la posizione di Luigi Vitali.

ORE 9.30 – ZINGARETTI: “GOVERNO NON A QUALUNQUE COSTO, MA EUROPEISTA E DI LEGISLATURA”

“L’Italia, lo sappiamo, e’ malata. Ma l’Italia puo’ guarire. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non e’ questa la nostra storia e non e’ questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi”. Lo scrive su facebook Nicola Zongaretti, segretario Pd. Leggi qui l’articolo completo con le parole di Nicola Zingaretti.

ORE 9.00 – DI BATTISTA: “SE SI VA AL VOTO, CONTE CANDIDATO PREMIER M5S-PD”

Alessandro Di Battista, esponente di spicco del M5S, fra i piu’ aspri critici del Pd nella scorsa legislatura auspica oggi come candidato premier di M5S e Pd alle prossime elezioni Giuseppe Conte. Leggi qui l’articolo completo con l’intervento di Alessandro Di Battista.

