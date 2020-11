Il video di presentazione dell’operina musicale “Bebè nel mondo che vorrei”

In occasione della “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” 2020, la Compagnia teatrale Attori & Convenuti di Firenze avrebbe dovuto debuttare oggi, in prima nazionale, con l’operina musicale “Bebè nel mondo che vorrei” che ha come sfondo proprio la Convenzione approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989.

Come noto, le norme del Dpcm dello scorso 25 ottobre, hanno imposto la chiusura di cinema, teatri e sale da concerto ed è stata bloccata, dopo appena quattro repliche, anche la tournée di Attori & Convenuti con “Fame di libertà”.

Però, la Compagnia teatrale formata da avvocati, notai e magistrati che da sempre si batte per i più deboli, non si è arresa. “Bebè nel mondo che vorrei” è rivolto ai bambini – età consigliata tra i sei e i dieci anni – e, in attesa di portarla in scena, ha realizzato un video di presentazione del protagonista, Bebè Mucco, un torello che frequenta la terza elementare.

Con gli splendidi acquerelli di Valentina Paolucci e le voci narranti dei piccoli Caterina, Francesco e Lorenzo Pacchi, ecco allora la possibilità di iniziare a conoscere subito alcuni personaggi di quel magico universo. Un’apina piccina, una mucca derubata, un cane poliziotto, un maiale di nome Leo in viaggio verso Lontano Lontano il paese dove si difendono i diritti dei più piccoli.

Il video è visibile a tutti da oggi alla pagina

Facebook di Attori & Convenuti https://www.facebook.com/100012173352094/videos/1157893284626439/