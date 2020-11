Discarica di pneumatici all’ingresso del paese

Piglio, Sconcerto dell’Associazione “Fare Verde” per il disinteresse dell’Amministrazione Comunale

Dallo scorso 16 ottobre l’associazione ambientalista “Fare Verde” sezione di Piglio, ha denunciato l’abbandono di una serie di pneumatici in un’area periferica di Piglio, ma comunque in uno degli ingressi più attraversati per Piglio, ad oggi quella discarica a cielo aperto sul ciglio della strada comunale, è ancora li. L’Associazione aveva sollecitato l’Amministrazione Comunale di Piglio guidata dal Sindaco Mario Felli, ad intervenire, dando lo stesso sodalizio la propria disponibilità per la rimozione, ma comunque il Comune doveva provvedere ad indicare il sito per lo smaltimento. E’ una situazione che proietta in generale l’attuale stato d’incuria in cui si presenta il paese, il covid non giustifica l’abbandono dell’immagine del paese, ragion di più che ha segnalarlo ed a rendersi disponibile nel risolvere insieme la situazione, è un’associazione di volontariato ed ambientalista. “Restiamo sconcertati dall’atteggiamento d’indifferenza dell’Amministrazione Comunale di Piglio –commentano alcuni membri del sodalizio- la sinergia tra cittadini ed Ente Comunale è fondamentale, il cittadino deve sapere che c’è un riferimento stabile e sicuro quale appunto il Comune, ma se è lo stesso Comune a non ascoltare il cittadino ed ad essere indifferente nella tutela del territorio, allora la fiducia si perde ed il cittadino si sente perso senza riferimenti. Lo stato di abbandono del territorio è dovuto proprio a quest’indifferenza ”. Certo vedere all’ingresso del paese una discarica di pneumatici non di certo un bel biglietto da visita……