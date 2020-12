Donate alle strutture dell’infanzia nuovi giochi

Piglio, Un gesto di grande sensibilità della Onlus “Tiziano Ciotti”

Alcune volte anche un piccolo gesto di buon cuore risolleva da un momento grigio, una piccola azione permette di fare la differenza facendo del bene a chi lo riceve ed anche a chi lo offre. Così in questo momento buio dovuto al covid, a Piglio la Onlus “Tiziano Ciotti” curata dal dott. Massimo Ciotti, ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità donando una serie di giochi alle due strutture per l’infanzia presenti sul territorio. L’evento ha visto la presenza del Sindaco di Piglio Mario Felli, del dott. Massimo Ciotti, della preside dell’istituto Comprensivo “O.Bottini” la Prof.ssa Gelsomina Raia , alcuni docenti ed una rappresentanza del sodalizio locale “Fare Verde” guidata dal coordinatore Nicola Ciervo, che in sinergia con il dott. Ciotti ha provveduto all’aspetto tecnico ed organizzativo dell’evento. “Un gesto importante che terminato questo “particolare” periodo che stiamo vivendo contribuirà ad una maggiore socializzazione dei bambini. E’ doveroso ringraziare il dott. Ciotti e la sua associazione –ha commentato Nicola Ciervo- che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità , in questo caso verso le strutture dedicate alla prima infanzia”. Un plauso alimentato anche dagli amministratori presenti e dai docenti.