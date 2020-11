Dormire bene: un buon materasso può aiutarci a rimanere giovani, e più in forma

Dormire bene e il giusto non è una semplice convinzione. Infatti, trascorriamo in media un terzo della nostra vita a letto. È oramai risaputo che il sonno porta grandi benefici a corpo e mente: è un alleato indispensabile per mantenere una pelle più giovane e sana, senza rughe e imperfezioni, aiuta a dimagrire, aumenta le difese immunitarie, riduce lo stress, migliora memoria e concentrazione. La scelta del materasso è quindi molto importante per la qualità del sonno, un materasso comodo permette di restare in salute e vivere più felici.

Un settore molto vivace quello dei materassi, con molti nuovi protagonisti.

Come Emma One ad esempio, l’ultima novità per il mercato italiano di Emma the Sleep company, azienda giovane, innovativa e dinamica che, in soli 5 anni, ha registrato performance eccezionali rivoluzionando l’intero settore dei sistemi per il sonno.

LE CARATTERISTICHE UNICHE DI EMMA

Emma One é versatile, senza fronzoli e dal design sobrio. Un materasso basic e disinvolto realizzato con materiali di qualità, confortevole, rigido e allo stesso tempo adatto ad ogni tipo di struttura corporea, perfetto per fornire il corretto supporto. Grazie a 7 zone a portanza differenziata, è particolarmente consigliato a chi è abituato a dormire di schiena.

Inoltre, Emma One è vincitore dello StiWa test in Germania, uno dei riconoscimenti più importanti nella valutazione delle performance dei prodotti dove ha ricevuto il punteggio più alto di sempre a conferma della sua straordinaria qualità.

Anche Andrea Pilotti, l’esperto di MaterassiMatrimoniali.com, che propone guide all’acquisto, classifiche e recensioni, ha inserito Emma One tra i migliori materassi della sua categoria, per qualità dei materiali e l’elevato grado di sostegno.

Un nuovo tipo di materasso, adatto davvero a tutti anche ai neonati, con certificazioni di qualità che garantiscono l’assenza di sostanze chimiche nocive alla salute.

Il nuovo materasso Emma One è rigido, in grado di garantire maggiore sostegno, è pertanto adatto a coloro che hanno questa necessità o più semplicemente la preferiscono.

È particolarmente adatto a strutture letto con spazi contenuti. L’altezza è di 18 cm incluso il rivestimento. Si compone di tre strati: lo strato superiore (2 cm) che garantisce un’ottima traspirabilità e facilità di movimento. Lo strato intermedio (1 cm), permette la distribuzione ottimale della pressione garantendo un comfort ineguagliabile. Lo Strato inferiore (15 cm), permette alla schiena di mantenere una posizione naturale per un sonno più confortevole e sano. Infine, il rivestimento, realizzato in fibra leggera e traspirante regola il grado di umidità.

Emma ha a cuore il benessere delle persone, i suoi prodotti sono il frutto di grandi investimenti in ricerca e innovazione al suo interno, un team composto da 10 scienziati si dedica costantemente alla ricerca di soluzioni innovative per migliorare il riposo e alla progettazione dei prodotti del futuro.

Tutti i sistemi per il sonno di Emma sono sottoposti a rigorosi test per garantire alti standard di qualità, hanno una garanzia di 10 anni oltre a 100 Notti di prova per capire se il materasso sia davvero giusto e soddisfi pienamente le aspettative.

Consegna e reso sono gratuiti, il materasso viene messo sottovuoto, inserito in una piccola scatola e spedito direttamente a casa in 2-4 giorni lavorativi.

Emma One è disponibile in varie dimensioni, per tutte le informazioni e le offerte attive consultare il sito internet www.emma-materasso.it.

Sono inoltre disponibili i cuscini memory ed il coprimaterasso protettivo.

Riguardo Emma, The Slee Company

Emma, The Sleep Company, è tra le aziende europee a più rapida crescita nella produzione di sistemi per il sonno (materassi, letti e biancheria) in Europa, con sede principale a Francoforte sul Meno, opera a livello globale in 22 Paesi è stata fondata nel 2013 dal Dennis Schmoltzi e Manuel Mueller. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di 150 milioni di euro +86% rispetto l’anno precedente. Il portfolio comprende i brand Emma® e Dunlopillo. Il prodotto di punta è il bed-in-a-box, venduto online attraverso una strategia omni-channel e un efficiente customer experience in oltre 1.000 rivenditori in tutto il mondo.

Emma The Sleep Company sta rivoluzionando il settore della tecnologia del sonno. Il team di R&D traduce costantemente le proprie conoscenze in prodotti per migliorare la qualità del sonno e la vita delle persone. A ottobre 2019, il materasso Emma One ha vinto uno dei riconoscimenti più importanti lo Stiftung Warentest, mentre in Italia, Emma Original è stato eletto Prodotto dell’Anno 2020. I driver di successo di un’azienda molto agile sono: una forte mentalità digitale, l’audacia di adottare soluzioni pragmatiche la diversità e le molteplici visioni frutto di cultura, idee e di background diversi. In questo contesto, il team di oltre 400 persone implementa continuamente concept innovativi nei settori dell’ottimizzazione dei processi, del marketing e delle vendite. Il 1 ° luglio 2020, il gruppo Franz Haniel & Cie. GmbH ha acquisito il 50,1% di Emma-The Sleep Company.