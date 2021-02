Due trattative per un governo politico. Tabacci: “Evitare commissariamento Camere”

Intanto Matteo Renzi che nella enews confida in “un governo dei capaci e meritevoli entro il fine settimana”

ROMA – Sono due le trattative che decideranno se Conte continuera’ a capo del governo oppure no. Quella affidata ai capigruppo di maggioranza dovra’ chiarire, spiega Bruno Tabacci al termine della prima mattinata, “se ci sono le condizioni politiche per andare avanti. Il Parlamento deve dire se e’ in grado di evitare il commissariamento. Perche’ e’ chiaro che se fallisce questa iniziativa intorno al nome di Conte, poi c’e’ il governo del Presidente”.

Alfonso Raimo fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»