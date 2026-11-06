Eaté chiude la stagione con un importante riconoscimento e guarda al 2027



Il ristorante fine dining del The Sense Experience Resort 5*L conferma la propria presenza nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso. Una stagione di rinnovamento con lo Chef Andrea Cimino, confermato anche per il prossimo anno

Ci sono stagioni che segnano un’evoluzione e altre che aprono nuove prospettive. Per Eatè, il ristorante fine dining del The Sense Experience Resort 5*L di Follonica, quella appena conclusa è stata una stagione di rinnovamento e nuove visioni, che si chiude con una conferma significativa: la presenza nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso.

Un risultato che premia il percorso intrapreso e rafforza il ruolo di Eatè all’interno dell’offerta gastronomica del resort, dove la ristorazione non rappresenta semplicemente un servizio, ma una componente essenziale dell’esperienza di soggiorno. Un racconto gastronomico che prende forma attraverso luoghi, atmosfere e identità differenti, seguendo il ritmo della giornata e offrendo agli ospiti diversi modi di vivere il territorio anche attraverso il gusto.

La conferma nella Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso rappresenta dunque il modo migliore per concludere una stagione di cambiamenti e consolidamento. Un riconoscimento che si inserisce in un percorso più ampio, nel quale Eatè continua a distinguersi come spazio raccolto e dedicato a un’esperienza fine dining in cui il piatto diventa linguaggio, il territorio materia di ricerca e il tempo della tavola parte integrante del soggiorno.

La stagione 2026 ha rappresentato per Eatè un momento di profonda evoluzione, con una nuova identità gastronomica e l’arrivo dello Chef Andrea Cimino, chiamato a interpretare e sviluppare una visione di cucina contemporanea, essenziale e fortemente legata alla materia prima. Un percorso che ha messo al centro il rispetto dell’ingrediente, la precisione tecnica e la ricerca dell’equilibrio, privilegiando una cucina capace di esprimere carattere senza ricorrere all’eccesso.

La filosofia dello Chef si fonda su una tecnica intesa come strumento al servizio del prodotto, sulla valorizzazione delle sue caratteristiche e su una costruzione del piatto in cui ogni elemento trova una propria funzione. Il territorio, con le sue suggestioni marine e la ricchezza della Maremma, diventa così una fonte d’ispirazione da interpretare con sensibilità contemporanea, attraverso accostamenti misurati, contrasti e consistenze che contribuiscono a dare profondità all’esperienza.

Classe e sensibilità, attenzione al dettaglio e una visione gastronomica ben definita sono gli elementi che caratterizzano il lavoro di Andrea Cimino, che ha saputo imprimere una direzione riconoscibile alla cucina di Eatè. Un percorso destinato a proseguire anche nella prossima stagione: lo Chef sarà infatti nuovamente alla guida del ristorante nel 2027, dando continuità al progetto avviato e sviluppandone ulteriormente l’identità.

Al The Sense Experience Resort 5*L, la cucina si conferma così una delle espressioni più autentiche della filosofia Be natural, be you: un invito a vivere ogni momento in sintonia con la natura e con il luogo, lasciandosi guidare da esperienze che coinvolgono i sensi e rimangono nella memoria. E per Eatè, dopo una stagione che ha segnato un nuovo inizio, l’appuntamento è già al prossimo capitolo.