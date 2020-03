Esercito a sostegno delle Forze dell’Ordine

Quadrini condivide l’iniziativa di Santangeli e D’Arpino

“Bene l’iniziativa dei Consiglieri di Forza Italia del comune di Torrice e Ripi, con l’avv Alfonso Santangeli e il Vice Presidente Anci Lazio Luca D’Arpino, nonchè Domenico Crescenzi, Angelo Palmieri e Massimo Fiacco Cons. Comunali Torrice, Chiara Crescenzi e Loretana Sementilli Cons. Comunali Ripi tesa ad invitare tutti gli amministratori e le istituzioni del territorio a voler richiedere l’intervento delle Forze armate nella nostra Provincia, in un momento così delicato.” -dichiara il vice coordinatore regionale azzurro, nonché presidente del gruppo FI in provincia Gianluca Quadrini. “Prendiamo atto dello sforzo eroico compiuto in questo momento dalle Forze dell’Ordine sul territorio, cui va il nostro immenso plauso e la nostra riconoscenza per il coraggio, la serietà e lo spirito di abnegazione costantemente a tutela della comunità, dal momento in cui lavorano senza sosta per controllare il territorio e verificare il rispetto delle limitazioni alla mobilità imposte dall’emergenza sanitaria”.

“Ma è altrettanto necessario avere sul territorio unità delle Forze Armate a supporto delle Forze dell’Ordine, che da sole non sono sufficienti, al fine di garantire il rispetto delle misure sanitarie finora adottate.

Per questo è opportuno che tutti i politici e le istituzioni indistintamente dal colore politico aderiscano alla proposta per attivare nuove e più incisive misure in tutto il territorio provinciale, al fine di scongiurare il diffondersi in modo incontrollato ed esponenziale della pandemia che ci sta mettendo in ginocchio.”

“In questo momento estremamente grave e rischioso per tutti noi, -ha commentato l’AVV Alfonso Santangeli- la politica ha il dovere di fare squadra cercando di ottenere provvedimenti drastici a tutela dei cittadini. Con molta soddisfazione saluto l’immediata condivisione di Gianluca Quadrini, vice coordinatore regionale di FI di questa iniziativa mia e di Luca D’Arpino. L’unione fa la forza. Invito tutti gli amministratori della provincia ad aderire a questa importantissima azione politica”

“L’ incertezza nelle scelte del Governo e la libertà di movimento dei Cittadini non stanno rallentando il propagarsi di questo terribile virus, COVID-19 che è il male del secolo. Dobbiamo imporci e obbligare le Istituzioni a congelare gli spostamenti. Il nostro appello è nato affinché si proceda a militarizzare i territori ed evitare ulteriori contagi e vittime.” -ha spiegato Luca D’Arpino vice presidente Anci Lazio.