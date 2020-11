FALKENSTEINER RESORT CAPO BOI È LA LOCATION DEL FILM CANDIDATO AGLI OSCAR DALL’AUSTRIA

“Ciak, si gira!”. Nel corso dell’estate 2019 deve essersi sentita spesso la nota frase associata al mondo delle riprese cinematografiche, al Falkensteiner Resort Capo Boi di Villasimius, in provincia di Cagliari. L’hotel a cinque stelle è stato infatti il set del film “What we wanted” (“La vita che volevamo” in italiano), che l’Austria ha candidato agli Academy Awards 2020 per l’Oscar come migliore film straniero. Dall’11 novembre 2020, il nuovo film con Lavinia Wilson e Elyas M’Barek sarà disponibile in Italia attraverso il

servizio di streaming Netflix, proponendo al pubblico italiano scenari e ispirazioni per la prossima estate 2021. Immerso nel verde di un autentico paesaggio sardo e situato nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, l’hotel della Premium Collection del gruppo alberghiero altoatesino Falkensteiner Hotels & Residences offre angoli e viste che incantano, perfetti per il grande schermo e fantastici da scoprire in vacanza. L’acqua cristallina e la spiaggia privata di sabbia fine invitano a trascorrere del tempo di qualità in famiglia. Tra le tante attività che qui si possono praticare, snorkeling ed immersioni guidate direttamente dalla scuola dell’hotel, per scoprire la ricchezza di fauna e flora del mondo sottomarino. Per i bambini dai tre ai dodici anni, la Falky-Land offre numerosi giochi ed occasioni di divertimento, tra cui un parco per attività ludiche sia all’interno e all’esterno, un mini-cinema e uno zoo con animali domestici e da fattoria. I ragazzi dai dodici ai 17 anni partecipano al programma settimanale del Teenie Club. L’Acquapura SPA con piscina a sfioro e ricco menu di trattamenti benessere garantisce tanto relax. Dal punto di vista architettonico, il resort convince per lo stile moresco dell’edificio e i colori chiari combinati con le sfumature mediterranee che caratterizzano il design degli interni. Il resort inizierà la prossima stagione estiva ad Aprile. Il pernottamento in camera doppia può essere prenotato a partire da 299 euro con occupazione doppia.

Questi meravigliosi scenari, così suggestivi da essere diventati lo scenario di un film candidato all’Oscar, saranno visibili al pubblico italiano da mercoledì 11 novembre su Netflix quando “La vita che volevamo” sarà reso disponibile agli utenti della piattaforma di streaming.