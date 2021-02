Finanziati tutti i 141 progetti vincitori di “Un Paese ci vuole 2020”

Piglio, L’occasione buona dopo quasi 2 anni per recuperare il percorso contemplativo di S.Giovanni Paolo II, lasciato in totale abbandono

Con una nota della Regione Lazio è stato pubblicato l’elenco dei piccoli Comuni vincitori del bando “UN PAESE CI VUOLE 2020”. “I Piccoli Comuni –si legge in una nota della Regione- rappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere. Un impegno su cui la Regione continua a lavorare e che raggiunge un ulteriore traguardo con l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualità dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. “Per il biennio 2021/2022 -dichiara il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- abbiamo ammesso a finanziamento ben 141 nuovi progetti di valorizzazione in tutte le province della regione. I primi 63 sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. Oggi, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, finanziamo i restanti 78 progetti. Un grande risultato per la nostra Regione che continua a credere in ogni comunità del territorio, nelle sue potenzialità, nella sua storia. In attesa di tornare a vivere liberamente e in sicurezza le nostre vite quotidiane, continuiamo a sostenere i Piccoli comuni del Lazio affinché siano pronti presto a ripartire insieme”. Con un investimento totale di oltre 5,5 milioni sull’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”, la Regione sostiene con contributi fino a 40 mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani. Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico. Tra i 78 Comuni finanziati con scorrimento graduatoria 2021, figura anche il Comune di Piglio, l’augurio è che magari si prospetta l’atteso intervento sul sentiero contemplativo di San Giovanni Paolo II, che da ormai quasi 2 anni è stato lasciato in totale abbandono, un danno per l’immagine del paese, rappresentando un biglietto da visita, tanto esaltato dall’Amministrazione del Sindaco Felli, che paradossalmente l’ha abbandonato al suo deperimento più totale.