Fisco: deputati dem, serve ulteriore rinvio cartelle e raddoppio termini scadenza rateizzazioni

“Non ci possiamo permettere una crisi di governo con tempi lunghi perché il Paese ha bisogno di risposte urgenti e di un governo pienamente operativo che nel prossimo provvedimento sui ristori possa prevedere, oltre la proroga della sospensione delle notifiche esattoriali, anche un ulteriore rinvio delle cartelle e un raddoppio degli attuali termini di scadenza delle rateizzazioni per tutte le attività economiche e in particolari per quelle commerciali che hanno subito la chiusura forzata a causa dell’epidemia”. Lo dichiarano i capigruppo dem nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera Ubaldo Pagano e Gianmario Fragomeli.