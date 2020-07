FORZA ITALIA : Sellari rientra nel partito e ringrazia Quadrini

“Unico punto di riferimento vero per lo sviluppo del nostro territorio”.

Tre anni fa, con una secca e amareggiata dichiarazione, Luca Sellari, già sindaco di Filettino e noto immobiliarista del capoluogo ciociaro, lasciò Forza Italia in aperta polemica con il coordinatore provinciale del tempo. All’epoca l’imprenditore con la scomoda passione per la politica attiva era deluso dallo sfilacciamento del partito, dall’assenza di una continuità organizzativa nel capoluogo e dall’evanescenza del ruolo che, alla vigilia dell’importante confronto elettorale per le Comunali di Frosinone, si intravvedeva già, sfociato poi nel ben noto scontro che portò al commissariamento del partito.

“Ora – afferma Sellari – sono davvero lieto che le cose siano cambiate. Negli ultimi tempi ho osservato con soddisfazione il rinascere della spinta costruttiva e la riorganizzazione di un partito che considero fondamentale per la proposta del centrodestra nella nostra nazione e indispensabile nella nostra provincia. Un partito che, pezzo dopo pezzo, la dirigenza sta ricostruendo aggregando energie nuove e motivazioni vere. Soprattutto, condizione che considero indispensabile poiché unica a gratificare davvero l’impegno e il sentimento di appartenenza, avverto entusiasmo intorno a un processo di ricostruzione che, per i tempi difficilissimi che viviamo, non lascia spazio ad altro che non sia impegno e operosità.

E’ con esclusivo spirito di servizio, dunque, che ho ripreso contatti con la dirigenza provinciale e con il Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini, trascinatore infaticabile di una riorganizzazione puntuale ad ogni livello ed intendo collaborare alla rinascita di un progetto che rappresentato, e può rappresentare ancora, un punto di riferimento vero per lo sviluppo del nostro territorio”.

“Ringrazio Luca Sellari, per la stima nei miei confronti, ma anche verso il partito di Forza Italia che come si evince, in provincia di Frosinone, è su tutti i pezzi, con proposte e voglia di confrontarsi.-ha dichiarato il vice coordinatore regionale di FI Gianluca Quadrini-. Ci stiamo impegnando con tutta la dirigenza provinciale e regionale per fare squadra, perché il territorio e la Ciociaria vanno rilanciati, sui problemi reali e non su dispute inutili e filosofiche. Sul piano provinciale Forza Italia ha percentuali rilevanti, e nei prossimi appuntamenti elettorali verrà sicuramente fuori tutto il peso del partito che rappresenta la maggior parte dell’elettorato moderato”.