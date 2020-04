Forza Italia Torrice “Istituzioni rivolgetevi alle famiglie”!

Il grido di allarme è del Coordinatore Cittadino di Forza Italia Torrice Candido Citti, preoccupato per la precaria situazione in cui parte delle famiglie si trovano a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19 e delle necessarie misure restrittive imposte dal Governo.

Il virus oltre ad aver colpito l’anima delle persone, aver strappato prematuramente migliaia di vite umane, sprigionando profondo dolore e disperazione, ha colpito anche la dignità umana, quella dignità che ogni buon padre di famiglia conserva dentro di se nella “normale” routine quotidiana tra famiglia e lavoro onesto, umile e pieno di sacrificio necessario per non far mancare ai propri figli.

Questa situazione di emergenza Nazionale, oltre ad aver prosciugato le lacrime di chi piange i propri cari defunti, senza aver avuto modo di salutarli almeno un’ultima volta, ha anche prosciugato agli Italiani quei minimi risparmi messi da parte con tanto sacrificio, ora utilizzati purtroppo per fronteggiare l’interminabile periodo di ristrettezza sociale ma anche economica.

La vita va avanti, le necessità primarie di certo non possono fermarsi come il sistema “lavoro” ed ecco che la disperazione bussa alla porta di coloro che non riescono purtroppo a mettere insieme il pranzo con la cena.

Quindi il doloroso appello che Citti rivolge alle Istituzioni è quello di prendere in seria considerazione tutte quelle famiglie disagiate, che giorno dopo giorno versano sempre più in grande situazione di crisi economica ma anche psicologica.

Si coglie l’occasione per rivolgere ufficialmente un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si trovano in prima linea nel combattere questa dura battaglia, a tutti i bambini che con sacrificio convivono in questa difficile situazione, grazie alla loro ingenuità, alla loro spensieratezza ai loro sorrisi alla bellezza dei loro volti, regalano un arcobaleno di colori carico di speranza, e di forza, quella forza necessaria per ripartire più forti di prima.

Un grande ringraziamento anche a tutto il personale docente del nostro Istituto Comprensivo, che con non poca difficoltà è riuscito ad avviare un percorso formativo a distanza. I bambini di certo non si sentono soli, lo studio in parte riempie le loro giornate, forse ora hanno imparato ad apprezzare ciò che la vita quotidiana dietro al banco di scuola gli regala.

Restiamo a casa e Insieme ce la faremo!