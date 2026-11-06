Francavilla al Mare abbraccia l’arte di Domenico Milillo: al Museo Michetti la grande mostra postuma curata da Massimo Pasqualone

Dal 14 al 28 novembre il prestigioso spazio espositivo ospita l’omaggio all’indimenticato artista. In apertura la consegna dei riconoscimenti della prima edizione del Premio intitolato alla sua memoria.

di Piero Fusaglia

FRANCAVILLA AL MARE — Lascia un’impronta profonda e indelebile nel panorama culturale nazionale l’opera di Domenico Milillo, protagonista della grande mostra personale che verrà inaugurata sabato 14 novembre alle ore 17.00 negli spazi del Museo Michetti (MuMi) di Francavilla al Mare. L’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 28 novembre, celebra la straordinaria parabola creativa di un autore capace di unire pittura, letteratura e profonda sensibilità sociale.

A curare l’evento è il critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, che ha voluto fortemente restituire al pubblico la poliedricità di un percorso che attraversa decenni di ricerca visiva ed emozionale. Pasqualone, che ha anche presieduto la prima edizione del Premio Domenico Milillo (istituito per volontà della famiglia), guiderà i visitatori in un viaggio intimo e potente dentro l’universo dell’artista.

Nel testo critico redatto per l’occasione, Pasqualone delinea con efficacia la cifra stilistica di Milillo: “La potenza creativa di Domenico Milillo è straordinaria ed il critico potrebbe tacere, lasciando spazio alla semplice visione delle pagine che seguono, che testimoniano un cammino artistico che va dal figurativo al paesaggio, dal concetto alla critica sociale, con la possibilità che l’artista riesca a dire le sue emozioni condividendole con il lettore dell’opera sua. Ed in questi decenni Milillo, di lettori, visitatori delle sue mostre, osservatori della sua anima, ne ha avuti innumerevoli, con i suoi libri, le sue tele, le sue scatole di scarpa dipinte” — sottolinea il curatore, evidenziando come l’autore abbia vissuto “il tempo della bellezza ut pictura poesis, utilizzando arte e letteratura insieme per trasmettere i vicoli più segreti della sua anima”.

I premiati della prima edizione

Nel quadro delle iniziative commemorative, la cerimonia inaugurale vedrà il conferimento dei riconoscimenti della prima edizione del Premio Domenico Milillo, assegnato alla carriera a illustri personalità del mondo della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria e della letteratura.

I premiati di questa edizione sono:

Angelo Caputo, Andrea Leonzio, Chiara Giangiacomo, Angelo Iocco, Luca Candeloro, Kaminarì, Loredana Del Mese, Michel Mariato, Flora Bianco, Susanna Nuzzolese, Marco Di Matteo, Antonella Aquilano, Natalia D’avena, Antonio Torino, Claudio Torino, Serena Da Re, Daniele Bartocci, Giorgio Aimola, Stefano Boldorini, Annamaria Citino, Ilaria Del Borrello, Sara Del Vecchio, Annamaria Cavacini, Irma Cauli, Francesco Butticè e Giampaolo Turazza.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della bellezza, per riscoprire l’eredità spirituale e creativa di un maestro che continua a parlare al cuore del pubblico attraverso le tele, i libri e le sue inconfondibili opere.