GATTEGNA: FASSINO, CORDOGLIO PER SCOMPARSA DIRIGENTE AUTOREVOLE E SAGGIO

“Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Renzo Gattegna, dirigente autorevole e riconosciuto dell’ebraismo romano – di cui è stato Presidente – e italiano. Ho avuto la fortuna di frequentarlo e cooperare con lui, apprezzandone l’equilibrio, la saggezza, la disponibilità all’ascolto e al dialogo. E il garbo e l’attenzione con cui sempre si porgeva ai suoi interlocutori. Con passione e generosità, ha contribuito ad affermare e far riconoscere l’identità ebraica e a far vivere i valori di convivenza, integrazione e multiculturalità. Alla famiglia, all’Ucei, alla Comunità Ebraica di Roma, i sentimenti della mia vicinanza e solidarietà”.

Lo ha dichiarato Piero Fassino, Presidente della Commissione Esteri della Camera.