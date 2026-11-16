Gaza, appello di Tajani con Australia, Canada e Regno Unito: “Israele sblocchi subito gli aiuti, 150mila tende ferme alla frontiera”

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Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha rivolto oggi un appello pubblico alle autorità israeliane sulla situazione a Gaza firmando una dichiarazione assieme ai ministri degli Esteri di Australia, Canada e Regno Unito. Quello che segue è il testo della dichiarazione.

“Noi, Ministri degli Esteri di Australia, Canada, Italia e Regno Unito, siamo concordi nel ritenere che, con l’arrivo dell’inverno a Gaza, la situazione umanitaria sul terreno sia drammatica. Le recenti inondazioni hanno provocato ulteriori sofferenze, e si è trattato soltanto della prima tempesta della stagione invernale.

La popolazione di Gaza ha un disperato bisogno di ripari e assistenza umanitaria. Eppure, 150.000 tende e altri beni di prima necessità sono bloccati alla frontiera e ne viene impedita l’entrata a Gaza.

Questa situazione è del tutto reversibile e c’è ancora tempo per intervenire prima che l’inverno entri pienamente nel vivo.

Per questo, oggi esortiamo il Governo israeliano a porre immediatamente fine ai ritardi e a consentire un accesso umanitario immediato, rapido e senza ostacoli in tutta Gaza. I valichi devono essere aperti e deve essere consentito l’ingresso delle tende. Anche i beni a duplice uso necessari per le operazioni umanitarie e per la pronta ripresa devono poter entrare prima che sia troppo tardi.

Tutte le parti devono inoltre dare attuazione al Piano di Pace per Gaza, rispettando il cessate il fuoco e gli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario, e consentendo agli aiuti di raggiungere le persone che ne hanno bisogno”.