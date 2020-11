Gianluca Quadrini si unisce e appoggia la proposta del Sindaco Anselmo Rotondo per la riapertura dell’ospedale di Pontecorvo

Il presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini, continua a battersi sull’apertura delle strutture ospedaliere chiuse nella provincia e in sintonia con il Sindaco Anselmo Rotondo, sposa la proposta della riapertura del polo ospedaliero di Pontecorvo – “mi trovo pienamente d’accordo con la proposta dell’amico Rotondo, che, con giusta causa, preme per la riapertura dell’ospedale della sua città per i pazienti no-covid. Una struttura che può ospitare circa100 posti letto, in un momento in cui i contagi non si arrestano ma si registrano numeri terribili, non può continuare a non funzionare. Strutture come quella di Pontecorvo ricoprono in questa emergenza un ruolo fondamentale. La politica non può continuare a non muovere un dito di fronte ad una situazione così grave. Mi appello a chi ha l’obbligo di impegnarsi, a chi ha il dovere di tutelare il diritto alla salute dei propri cittadini affinchè rendano operativi ulteriori posti letto in strutture ospedaliere no-covid. Mi stringo e appoggio la proposta del Sindaco Rotondo, si deve agire al più presto, prima che la situazione precipiti del tutto.” Così Gianluca Quadrini in una nota.