Gigi Proietti e Roma: un amore indissolubile

ROMA – Gigi Proietti, anzi Luigi Proietti come era accreditato nei film, almeno fino a ‘Febbre da cavallo’, è stato un vero figlio di Roma. E non solo per il cognome, molto diffuso nel Centro Italia. Lo è stato per il suo vissuto. Nato in via Giulia, nel cuore della Capitale, subito dopo la guerra con la famiglia si trasferisce in diversi quartieri. Passa dalle vicinanze del Colosseo al Tufello, fino all’Alberone. Tra la scuola, la famiglia, la parrocchia e l’università, è in questi luoghi di Roma che scopre la passione per la rappresentazione, l’amore per il palco.

