Giuramento in Prefettura per le nuove 37 guardie zoofile dell’Accademia Kronos

Fiumicino, Bruni: “Grande sinergia e collaborazione con l’Ente e la Polixia Locale”

Sono iniziati nei giorni scorsi i primi giuramenti presso la Prefettura di Roma di una parte 37 guardie che hanno superato il corso di formazione organizzato dall’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone presso il Comune di Fiumicino lo scorso febbraio. Le guardie zoofile dell’Accademia Kronos operano già in sinergia con la Polizia Locale del Comune di Fiumicino, nel combattere il fenomeno delle discariche abusive, dell’abbandono irresponsabile di rifiuti, contro il randagismo e tuteleranno il decoro del Comune e gli animali. “Le guardie zoofile dell’Accademia Kronos –ha sottolineato il comandante Armando Bruni vice coordinatore nazionale dell’A.K.– sono dei cittadini volontari, che del tutto a titolo gratuito svolgono un’importante attività di controllo e tutela , e sono costantemente formati da personale specializzato Fiumicino è un Comune molto grande, che necessità pertanto di maggior attenzione e controllo su tutto il territorio per la tutela dell’ambiente e degli animali; come sempre la sinergia con le forze dell’ordine, con la Polizia Locale e l’ausilio anche dei cittadini, è alla base dell’attività dei nostri agenti volontari. Ringrazio sentitamente il Sindaco Montino, vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca (nella foto), il Presidente del Consiglio Alessandra Vona, il Vicecomandante della Polizia locale Daniela Carola, il delegato del sindaco alla tutela delle aree di Riserva Giovanni Bello, e la consigliera comunale Barbara Bonanni per l’apprezzamento e la fiducia che nutrono nei nostri confronti. A causa del covid non sono stati delineati correttamente i tempi, ma appena possibile, secondo il nostro calendario si svolgerà a Fiumicino un corso ittico, e di seguito un nuovo corso per guardie zoofile ambientali. Il prossimo 4 ed 11 novembre presteranno giuramento in Prefettura di Roma le restanti delle 37 guardie zoofile”.