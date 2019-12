Gli auguri di buon Natale e di un sereno 2020 del Sindaco Mario Felli

Felli:”Costruiamo una comunità sempre unita e partecipe alla vita del paese”

Un augurio autentico e profondo quello del Sindaco di Piglio Mario Felli, che rivolge a nome dell’Amministrazione Comunale a tutta la comunità pigliese in occasione delle festività natalizie e per l’inizio del nuovo anno: “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Piglio intendo esprimere all’intera cittadinanza i miei più affettuosi Auguri per le Festività Natalizie e il miglior augurio di un Buon 2020. Si sta per chiudere un anno di particolare importanza, perché,lo scorso maggio, ci è stata riconfermata la fiducia nel guidare la gestione della cosa pubblica. E’ sempre un grande onore essere a servizio di un’intera comunità, di ogni singolo cittadino di Piglio. Si chiude un 2019 fatto di tanti momenti positivi per la nostra comunità, non voglio elencare le cose fatte, quelle in cantiere ed in progetto, non è questo lo spazio adatto e consono, ma una cosa mi sia consentito farla: rimarcare come sia importante e fondamentale, per la crescita di un paese, costituire un fronte compatto ed armonioso tra le istituzioni, gli enti, i cittadini e le associazioni e grazie a tale vitale e costruttiva collaborazione ottimi risultati sono stati raggiunti in campo ambientale, turistico e di promozione territoriale; nel campo della promozione dell’enogastronomia con produzioni di eccellenza e qualità che solo Piglio ha. Senza la sinergia, nessuno di questi risultati sarebbe stato possibile. Insieme si possono vincere tante sfide e raggiungere traguardi, in solitaria non si va da nessuna parte. Gli obiettivi che ci attendono di qui in avanti sono tanti ed articolati, l’augurio è che in questo periodo di festa, riscopriamo tutti l’amore per noi stessi, ritagliamoci del tempo per i nostri affetti, la nostra famiglia, i nostri cari, per tutto ciò che ci gratifica. La frenesia quotidiana spesso ci fa dimenticare cosa davvero è importante nella vita. E soprattutto abbiamo il bisogno per far crescere la comunità, di collaborare tutti assieme e rimanere coesi. L’augurio che quest’Amministrazione fa ai suoi concittadini, è di vivere un Natale di pace e serenità , con la speranza che la solennità di questo momento, possa alimentare l’amore per il nostro paese e la partecipazione di tutti alla sua crescita, alla costruzione del suo futuro. Per me e per l’intera Amministrazione è importantissimo che ciò avvenga, perché siamo tutti pigliesi e ci teniamo a vedere la Comunità unita e partecipe alla vita del paese . Un ringraziamento particolare devo farlo ancora una volta a tutti coloro che anche in questo 2019 , hanno coadiuvato la mia attività, ai colleghi amministratori, a tutti i Consiglieri, ai responsabili e dipendenti comunali, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri, alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni di volontariato, alle Parrocchie, alla Dirigente ed ai Docenti dell’Istituto Comprensivo “O. Bottini” ed all’intera cittadinanza. Auguri di buone feste !!”