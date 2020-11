Governo. Delrio: Bene avvio tavolo verifica programma

“Abbiamo avviato oggi il tavolo di verifica delle azioni di governo sulla base del programma concordato un anno fa. Sicuramente un buon inizio del percorso che vedrà anche un ampio coinvolgimento dei parlamentari della maggioranza. Questo tavolo di verifica è per noi democratici il luogo per far emergere le idee e i progetti per favorire la rinascita del Paese e mettere in campo le condizioni per una forte intesa fino a fine legislatura “.

Così il capogruppo democratico alla Camera Graziano Delrio.