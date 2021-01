Governo, Renzi apre la crisi: “Ministre Bellanova e Bonetti si dimettono”

OMA – Matteo Renzi annuncia in conferenza stampa le “dimisisoni di Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto come da lettera inviata al presidente del consiglio”.

“La crisi politica non e’ responsabilita’ di Italia viva ma e’ aperta da mesi”,

aggiunge Renzi. “Tocca al presidente del consiglio decidere quale saranno gli sbocchi della crisi. Noi siamo pronti a discutere di tutto. In questo perimetro di maggioranza. Se non c’e’ lo spazio in questo perimetro siamo pronti a un governo con una formula diversa, o a uno diverso con la stessa formula di maggioranza”.

fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»