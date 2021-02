Governo, Renzi boccia le trattative: “Nessun passo avanti da Pd e M5s”

Dura reazione di Orlando: “Probabilmente sono stato invitato a un’altra riunione…”

ROMA – “Noi preferiamo un accordo per un governo politico, ma sui contenuti nessun passo in avanti ne’ di Pd ne’ dei Cinquestelle“. Lo avrebbe detto Matteo Renzi, durante la riunione con i parlamentari di Iv.

Nel corso dell’assemblea, il leader di Italia viva ha lamentato che il suo partito e’ “favorevole a un accordo, ma gli altri partiti non accettano nessuna mediazione sui temi grossi e non vogliono neppure mettere nulla per iscritto. Sulla giustizia zero assoluto”.

“C’e’ un arrocco continuo sui temi proposti da noi. Fino ad ora non c’è stato nessun elemento di discontinuità, vogliono mantenere tutto così, uguale, come se nulla fosse accaduto“, aggiunge Renzi.

ORLANDO A RENZI: NON SPRECHIAMO POSSIBILITA’

“Renzi dice che sulla giustizia “siamo allo zero assoluto”. Probabilmente sono stato invitato a un’altra riunione… Apertura su riforma penitenziaria, modifica prescrizione, intercettazioni… Non sprechiamo questa possibilità!”, dice il vicesegretario dem Andrea Orlando.

