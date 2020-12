Gravissimo incidente sulla Salaria per Roma, all’altezza di Osteria Nuova Rieti

il 7 luglio 2005 per un incidente stradale muore l’ex Presidente e fondatore dell’A.R.V.U.C. Mario Fusaglia, padre del direttore Piero Fusaglia.

Uscire come ogni giorno percorrendo una strada abituale insieme a mia madre Giorgina, ma il 7 luglio è stato un giorno fatale per la sua vita, in tanti anni di guida non ha mai avuto un incidente stradale, molti li ha evitati ,anche qualche giorno fa in mia presenza con prontezza ha evitato il peggio. E’ stato nella guida sempre molto attento, preciso, meticoloso , nel massimo rispetto del codice della strada, diciamo forse anche troppo, ligio alla divisa che ha indossato per molti anni. E’ stato comandante di Gruppo

Mio padre viene premiato.

dei Vigili Urbani di Roma SPINACETO, ha ricoperto il ruolo di presidente dell’ARVUC di Roma dove è stato tra i fondatori dello stessa Associazione , insomma una persona che è stato di esempio per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il 7 luglio 2005 è stato un giorno maledetto, un destino segnato da un giovane che senza frenare, ha invaso la sua corsia di guida colpendo l’auto in strada come un siluro. L’automobile è stata scaraventata per molti metri, si fermerà sul muro di cemento adiacente la strada ,mia madre Giorgina viene ricoverata in Ospedale di Rieti in gravi condizioni ,papà rimane incastrato sotto il volante, dopo circa 30 minuti viene portato via in eliambulanza all’Ospedale Gemelli di Roma in codice rosso in condizioni disperate, rimane cosciente , solo la testa è sana, il resto tutto fratturato, muore la sera stessa all’ospedale dopo grande sofferenza alle

22.07. Un dramma che mi ha lasciato un segno profondo dentro di me , solo chi h vissuto questa esperienza può capire come ti cambia la vita! Una perdita improvvisa causata da un incidente stradale, così mio padre è sparito per sempre. Ho in mente che il giorno prima che guidando la sua auto Alfa 33 mi aveva fatto presente la pericolosità di quel tratto di strada , mi consigliava di fare molta attenzione prima di uscire da quel tratto stradale. Spero che Dio mi renda giustizia, di questa triste storia che solo chi come me può capire! Passano pochi mesi , arriva Natale, un giorno lieto ma non per me , mia madre era scampata alla morte per poco , il 25 dicembre 2006 poteva essere un giorno speciale, ma per noi non lo era , una giornata che nella normalità fa raddolcire molte persone, le famiglie per questa occasione si riuniscono intorno ad una tavola imbandita ricca di ogni bene, dove regna tanta allegria, cordialità ,sorrisi, urla di gioia di bambini che vivono una giornata molto particolare, ricca di attenzioni da parte dei genitori nonni eparenti, e di regali. Sembra veramente la festa di tutti ,dove regna il sorriso e la gioia di esserci ,ma non per tutti. In situazioni completamente avverse , ci sono bambini, persone giovani e meno giovani ricoverate in ospedale, in clinica, altre persone sole in casa , che vivono situazioni di grande sofferenza, dimenticate, bisognose di un bacio, di un sorriso, di uno sguardo gentile, nelle loro menti tanti pensieri, belli e brutti.Un Natale triste questo dicembre 2005, mio padre non c’era più , io ero molto legato a lui, in questo giorno particolare mi manca molto. Profondo il segno di un legame ,che ci vuole legati per sempre, un ricordo molto speciale. Mi manca il suo sorriso, la sua educazione, la sua cultura, il suo modo con cui affrontava le situazioni del momento con pacatezza e tutto si risolveva al meglio. Mi mancano ogni giorno le sue parole che non si odo più, i suoi consigli, le sue battute, il suo modo di fare e di rendersi disponibile e utile per tutti noi. Mi mancano inoltre i suoi pezzi giornalistici, pronti ogni giorno, queste sono le cose che ho perduto. Chissà ,forse perché sono un sentimentale, ma se penso , la mia mente mi fa rivivere dei bei momenti, rivivo dei fotogrammi in bianco e nero, come in un film d’epoca, poi torno nella realtà e allora mi arriva un colpo di stiletto, un dolore e tanta angoscia, vorrei che fosse soltanto un brutto sogno, ma mi accorgo, che purtroppo la cruda realtà . E in questo giorno di festa ,vorrei tanto chiamarlo sul telefonino , come lui faceva ogni giorno, per dirmi dove sei tutto a posto, e gli rispondevo di non preoccuparsi che stavo arrivando, ora non è più possibile, chissà cosa pagherei per poterlo fare. Se accadesse come nelle fiabe, vorrei dirgli sottovoce, che gli voglio un mondo di bene, che lo ricordo come era veramente: un Papà molto speciale , molto intelligente, un vero signore. Soprattutto un Papà buono e severo al momento giusto. Il 25 dicembre …. dico sempre Buon Natale Papà Mario, guardo il cielo di notte, cerco di vedere la stella più vicina, quella che maggiormente brilla nel buio, si spero che sia proprio tu ,che da lassù¹ mi guardi ogni giorno illuminando il mio cammino,ciao Papà , Mario. Va ricordato che Mario Fusaglia è stato fondatore dell’ Associazione Romana Vigili Urbani di Roma in Congedo denominata A.R.V.U.C. nata il 12 dicembre 1990 insieme ai colleghi: Ponzo Francesco – Notari Arnaldo – Mauro Ubaldo – Gruppillo Francesco – Billi Francesco – Pedetti Livio – ha ricoperto il ruolo di consigliere nell’anno 1991 per poi successivamente divenire Presidente A.R.V.U.C. Nel 2009 anche mia madre Giorgina il 29 dicembre mi ha lasciato volando in cielo, l’incidente ha lasciato un segno incancellabile, dal cielo ora sono due angeli che guidano la mia famiglia verso il bene ,ciao mamma e papà ci mancate tanto. Tuo figlio Piero