I giorni della verità per Conte, alla prova del Parlamento

Ecco il calendario che attende il presidente del Consiglio

ROMA – Con il passaggio alla Camera e domani in Senato arrivano i ‘giorni della verità’ per il governo di Giuseppe Conte, chiamato alla prova della fiducia parlamentare. Questo il calendario di giornata. Alle 12 il Presidente del Consiglio terrà le comunicazioni e ci sarà la relativa discussione. Dalle 15:30 alle 17 i lavori saranno interrotti per consentire la sanificazione dell’ aula.

Quindi alle 17 ci sarà la replica del Premier e le dichiarazioni di voto. A seguire il voto con appello nominale. Domani al Senato la seduta inizia alle 9 e 30 per una durata di 9 ore circa. L’esito del voto dovrebbe arrivare intorno alle 20.

Alfonso Raimo. fonte «Agenzia DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it»