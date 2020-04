Il caso mascherine suscita grande attenzione ed alimenta gli animi

Trevi Nel Lazio, La replica di Vincenzo Cecconi

In relazione all’articolo pubblicato ieri, dal titolo “Smascherati ancora una vota dal Sindaco Silvio Grazioli i leoni da tastiera”, per diritto di replica si riporta di seguito la nota del sig. Vincenzo Cecconi:

“QUANDO IL POTERE E’ ARROGANZA E L’IGNORANZA POLITICA E’ FATTA POTERE!

Sono stato tirato in causa dalla pagina facebook ufficiale del nostro comune “Amministrazione Comunale di Trevi nel Lazio, anzi, chiamiamo le cose per quello che sono: sono stato pubblicamente attaccato nell’evidente intento di sporcare la mia persona, oltre che di intimorirmi. Ancora non hanno capito che hanno sbagliato persona!

1) Mi attaccano accusandomi di aver collaborato, nella distribuzione, con un cittadino, Piero Amati, residente in Trevi, loc. Altipiani, il quale, LIBERAMENTE E CON IL PROPRIO DENARO, ha acquistato 750 mascherine da regalare ai propri concittadini, questo in un momento in cui c’era e c’è grande smarrimento tra la gente, anche per la difficoltà di reperire uno strumento utile per la tutela delle persone e della stessa comunità. Non è la prima volta che sono oggetto delle “attenzioni” dell’istituzione locale, evidentemente sono ossessionati dalla mia persona, mi temono e cercano di colpirmi con ogni sistema, in modo diretto o di traverso che sia; 2) Usano un mezzo istituzionale, uno spazio che dovrebbe essere di tutti e dove tutti dovrebbero avere il diritto di esternare il proprio pensiero, ma dove, allo scrivente, unitamente a consiglieri di minoranza, VIENE NEGATO DI ACCEDERE E REPLICARE, e questo solamente per mettere a tacere gli avversari. Comportamento riscontrabile solo nei sistemi dittatoriali! E già questo basterebbe a qualificare l’amministrazione locale che ci governa in questo momento; 3) Ad una persona come Piero Amati, un’amministrazione seria, serena e priva di quell’astio e di quel livore che invece caratterizza quella trebana, avrebbe dovuto conferire un encomio pubblico, qui, invece, le persone benemerite si additano al pubblico ludibrio; 4) Anche se sono convinto che né io, né Piero Amati, dobbiamo dare spiegazioni per il nostro legittimo e, semmai, meritorio operato, tanto più che avvenuto per il bene e l’utilità del prossimo. Dato, però, che le nostre vite sono state sempre vissute all’insegna della trasparenza, a parte il tempo, qualche delucidazione non mi costerà più di tanto.

Intanto preciso che non è certo Piero Amati a dover mostrare fatture, per quella che, con tutta evidenza, è un suo atto di liberalità, legittimo quanto apprezzabile. L’azione è la sua, i soldi sono i suoi e non deve renderne conto a nessuno. Anche perché, se la logica fosse questa, allora, analogamente, andrebbe chiesto conto anche ad altre persone che privatamente si sono prodigate in iniziative benefiche. Il che sarebbe chiaramente ridicolo e assurdo, tanto quanto l’aver tirato in mezzo a questa polemica il sottoscritto e Piero Amati. Salvo che qualcuno sia convinto che la beneficenza debba passare solo dalle porte di Palazzo Speranza o essere appannaggio di chi è simpatico all’Amministrazione stessa. Ad ogni modo, solo a puro titolo di cronaca, le mascherine, acquistate ed in parte affidate al sottoscritto (come ho pubblicamente scritto sempre sulla mia pagina fb) sono state, in gran parte, consegnate a tre associazioni di Trevi, le quali, sicuramente ne hanno fatto un ottimo e proficuo utilizzo, altre sono state consegnate ad attività commerciali attualmente aperte (le quali ne hanno bisogno più di ogni altro, anche per la tutela dei clienti), altre sono state distribuite a chi ne ha fatto richiesta e sono state consegnate nel perfetto rispetto delle regole di circolazione e del distanziamento sociale. Semmai, patetica, persino umiliante, ed a rischio assembramento, sono state le distribuzioni, a vario titolo, avvenute da parte del Comune, presso l’ufficio protocollo, in quanto i cittadini sono stati costretti a mettersi in fila, in mezzo alla strada, con consegna del dovuto, rigorosamente a cura di amministratori (e poi gli altri fanno campagna elettorale!). Trovo, invece, sgradevole e poco elegante l’ostentazione della fattura con cui il sindaco mostra, urbi et orbi, il pagamento di mascherine distribuite dal comune. Se, poi, di tasca sua o di un benefattore occulto, questo non è dato sapere. Certo è che, mentre Piero Amati ha fatto un gesto nel silenzio ed a renderlo pubblico è stata una terza persona (cioè, io), Grazioli si fa, da solo, la pubblicità sulla pagina facebook istituzionale del comune. Complimenti! Ancor più disdicevole il riferimento a presunte pendenze del benemerito Pietro Amati verso il comune di Trevi. Chi parla, evidentemente, non sa quel che dice, innanzitutto perché, casomai, se esiste un problema è tra una società ed il comune, mentre la persona sopra nominata non c’entra proprio nulla (almeno da quanto ne so io); poi, cosa ancora più grave per chi ricopre ruoli pubblici, un organo politico viene a conoscenza di situazioni tributarie individuali e, in spregio al loro mandato e alle istituzioni che dovrebbero rappresentare, le spiattellano pubblicamente. Alla faccia della serietà e, soprattutto, della privacy e del segreto d’ufficio. Ecco a chi stiamo in mano! A persone che, profittando della loro posizione, acquisiscono informazioni e le usano per colpire le persone a loro non gradite. Non mi preoccupa che venga fatto il mio nome, anche se ingiustamente e per imputarmi fatti e circostanze deformate, ovvero solo per gettare fango sulla mia persona. Anzi! Essere accusato, con mezzo istituzionale, da chi oltraggia, ogni giorno, questo paese; da chi ha portato il comune di Trevi al tracollo finanziario; da chi non sa stare vicino al popolo (che li ha eletti) nel momento del bisogno; da chi attacca i cittadini che fanno del bene, PIU’ CHE UNA VERGOGNA E’ UN VERO E PROPRIO ONORE! Invece, l’unica vergogna che provo attualmente, da cittadino, è che il mio paese sia rappresentato da questa orda di barbari. La popolazione è avvisata: sono queste e altre, le volgarità e gli attacchi vili che prevarranno, da qui alla prossima tornata elettorale. Ma almeno potete vaccinarvi: intanto, però, già sapete da quale parte arriveranno!”