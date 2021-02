Il Comune di Trevi tra i vincitori del bando regionale “Un paese ci vuole 2020”

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un risultato che premia l’operosità di quest’Amministrazione”

Nella giornata di ieri, la Regione Lazio, ha reso noto i 141 progetti messi a finanziamento dei Comuni vincitori del bando regionale “Un paese ci vuole 2020” . Per il biennio 2021/2022 , i primi 63 progetti sono stati subito finanziati con i circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale, con un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, sono stati finanziati i restanti 78 progetti. Con un investimento totale di oltre 5,5 milioni sull’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”, la Regione sostiene con contributi fino a 40 mila euro i progetti di recupero e rigenerazione di luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità. Tra i Comuni vincitori figura anche il Comune di Trevi Nel Lazio, che ha presentato un progetto legato alla riqualificazione del centro civico con efficientemento energetico. “Continuiamo il nostro programma d’investimento e crescita del paese –ha sottolineato il Sindaco Silvio Grazioli (nella foto) – un finanziamento che ripaga l’impegno che quest’Amministrazione sta attuando sul territorio comunale, con una serie di progetti ed investimenti importanti”. A meno di 6 mesi dalle Amministrative di settembre, la riconferma del Sindaco Grazioli, si è dimostrata una scelta vincente, considerando i numerosi finanziamenti ottenuti in questi mesi, grazie all’attività di programmazione messa in campo nella legislatura precedente appunto sempre a guida Grazioli, che continua a produrre i suoi frutti. “Abbiamo un programma che mette al centro Trevi e la sua popolazione –continua Grazioli- e lo stiamo seguendo scrupolosamente, alimentati dal bene che sentiamo per il nostro paese. I piccoli paesi come Trevi Nel Lazio sono una risorsa importante, custodi di una ricchezza che va tutelata, ma anche promossa e fatta conoscere, abbiamo dunque importanti obiettivi da raggiungere, per questa crescita”. La concretezza e la trasparenza, sono caratteristiche che evidenziano quest’Amministrazione costantemente vicina ed operosa per il territorio e la sua comunità, riuscendo ad ottenere importanti risultati.