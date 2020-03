Il ringraziamento del Sindaco Grazioli alla sua comunità

Trevi Nel Lazio / Grazioli: “Una comunità attenta e rigorosa nel rispetto delle disposizioni governative”

Con una nota, il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, ha voluto ringraziare l’intera comunità trebana e nel particolare le varie categorie costantemente operative , che stanno affrontando nel rispetto delle disposizioni governative questa critica situazione dovuta al Coronavirus. “In relazione alla grave situazione nazionale e mondiale che ci troviamo a vivere in questi drammatici giorni –si legge nella nota del Sindaco Grazioli- sottolineiamo come nel nostro Comune si segnala una certa tranquillità, in particolare notiamo come sia attento e rigoroso il rispetto della nuova normativa di emergenza emanata con i DPCM, da parte di tutti i cittadini. In tal senso vi è la piena consapevolezza che i sacrifici che le famiglie, i giovani e gli anziani stanno facendo siano necessari per evitare l’aggravarsi della situazione. E’ encomiabile l’impegno di tutti per dirigere lo sforzo in questa direzione, a cominciare dal Parroco Mons. Alberto Ponzi e Don Massimiliano, che seguendo le indicazioni del Vescovo Loppa, stanno facendo sentire la loro vicinanza a tutta la comunità. Un ringraziamento va anche alle forze dell’ordine ed in particolare al Maresciallo Nicotra ed ai carabinieri che vigilano sul rispetto dell’applicazione della normativa. Un riconoscimento a tutte le forze politiche ed istituzionali che comprendendo la gravità del momento hanno deciso di fare fronte comune a questa calamità. Un plauso va anche alle attività commerciali aperte, che garantiscono anche il servizio domiciliare, sempre nel rispetto delle nuove disposizioni. Una particolare attenzione merita lo sforzo che stanno facendo gli insegnanti ed alunni delle scuole, con la didattica a distanza grazie ad una piattaforma on line; e questo testimonia come la nostra scuola sia all’avanguardia nell’utilizzo delle nuove tecnologie, e la cosa ci riempie di particolare orgoglio come comunità. L’Amministrazione comunale ha garantito e continua a garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali, pur avendo introdotto una serie di accorgimenti (smart working, alternanza del personale, ferie, nuove disposizioni per il ricevimento del pubblico…) per garantire la massima sicurezza sia ai dipendenti che ai cittadini, in modo da poter essere in grado di rispondere a qualunque evenienza e necessità, così come la Protezione Civile che sta profondendo ogni sforzo per eseguire le direttive e rispondere alle esigenze che a mano a mano si presentano e si presenteranno (come il coordinamento della disinfestazione) in modo da essere sempre presente ed attiva. Un plauso a tutte le associazioni, a cominciare dalla Confraternita della Misericordia di Trevi nel Lazio, che possono e potranno, se richieste, dare un valido contributo di sostegno ed assistenza alla comunità. Siamo agli inizi di un percorso difficile e complesso, – conclude la nota- ma è necessario continuare ad essere rigorosi nel rispetto delle norme vigenti, sicuri di fare la cosa più giusta per difendere non soltanto la nostra comunità, ma per contribuire a sconfiggere la presenza del coronavirus e tornare alla vita quotidiana, rafforzati da un’esperienza epocale che ci renderà sicuramente più forti e migliori”.