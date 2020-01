Importanti investimenti annunciati da FedEx Express durante il summit Choose France

La società investirà 30 milioni di euro in Francia

Durante il summit Choose France di questa settimana, FedEx Express (FedEx), società controllata di FedEx Corp. (NYSE: FDX) e maggiore azienda di spedizioni espresse al mondo, ha annunciato investimenti per un valore complessivo di 30 milioni di euro per l’hub di Parigi-Charles de Gaulle e per svariate città francesi.

Tra gli anni fiscali 2020 e 2022, l’hub europeo di FedEx presso l’aeroporto Charles de Gaulle riceverà 20 milioni di euro per una nuova struttura dedicata alle spedizioni pesanti e per le apparecchiature di rampa. Altri 10 milioni di euro saranno investiti nel biennio fiscale 2020-2021 per modernizzare le strutture e le attrezzature in tutto il paese, in particolare con nuove filiali nei pressi di Tolosa e sistemi aggiornati di smistamento pacchi a Lille e Valence.

“Dal suo ingresso sul mercato francese, avvenuto 35 anni fa, FedEx è cresciuta sino ad avere 9.000 membri del proprio team nel paese”, ha affermato Rajesh Subramaniam, Presidente e Chief Operating Officer di FedEx Corp, durante il summit Choose France. “Abbiamo scelto di allestire il nostro hub aeroportuale europeo, il più grande al di fuori degli Stati Uniti, in Francia e abbiamo continuato a investire nelle operazioni locali. Abbiamo inoltre strutturato la nostra capacità e la rete nazionale al servizio dei clienti che effettuano spedizioni in Francia e in tutto il mondo. I nuovi sforzi ci permettono di modernizzare e automatizzare ulteriormente le nostre sedi, ma anche di offrire un ambiente lavorativo migliore ai nostri collaboratori. Al tempo stesso, riflettono la nostra strategia finalizzata all’eccellenza operativa e all’esigenza di presentare un servizio superiore ai clienti, aiutandoli a far crescere la loro attività in Europa e nel mondo”.

Negli ultimi anni, FedEx ha riservato investimenti significativi alla Francia.

Annunciato nel 2016, l’ampliamento dell’hub europeo presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle sarà operativo a partire da maggio 2020. Il progetto prevede un impegno finanziario pari a 200 milioni di euro in immobilizzazioni e un contratto di locazione della durata di 30 anni. Dotata di un sistema di smistamento automatizzato di ultima generazione, la struttura rappresenterà uno degli hub express più avanzati al mondo.

A sua volta TNT Express, acquisita da FedEx nel 2016, ha destinato 31 milioni di euro all’inaugurazione, nel 2017, di tre filiali di spicco situate nell’area di Parigi e, in particolare, in posizioni strategiche per le infrastrutture aeree e su strada: Tremblay-en-France, Wissous e Gennevilliers.

FedEx intrattiene inoltre un rapporto di lunga data con ATR per la fornitura di aeromobili. Nell’ambito della strategia di modernizzazione della flotta aziendale, nel 2017 FedEx ha raggiunto un accordo con la società franco-italiana per l’acquisto di 30 velivoli ATR 72-600F, con la possibilità di aggiungere fino a 20 ATR 72-600F in più. La consegna del primo velivolo, assemblato a Tolosa, è prevista per il 2020.



FedEx Express

FedEx Express è la maggiore azienda di trasporto espresso al mondo e fornisce un servizio di consegne rapido e affidabile in oltre 220 paesi e territori. La sua rete globale via terra e via aria consente di ridurre i tempi di consegna di spedizioni urgenti entro una determinata data e ora, coperte dalla garanzia di rimborso[1].

FedEx Corp. FedEx Corp. (NYSE: FDX) fornisce a clienti privati e aziende in tutto il mondo un ampio portafoglio di servizi aziendali, di trasporto e di e-commerce. Con un fatturato annuo di 69 miliardi di dollari, l’azienda offre soluzioni di business integrate attraverso società operative in competizione collettiva e a gestione collaborativa, riunite sotto il prestigioso marchio FedEx. Annoverata tra i datori di lavoro più apprezzati e affidabili al mondo, FedEx motiva i suoi oltre 490.000 membri del proprio team a concentrarsi sulla sicurezza, sui più elevati standard etici e professionali, nonché sulle esigenze dei clienti e delle comunità. Per saperne di più su come FedEx sia in grado di collegare persone e opportunità in tutto il mondo, visitate il sito about.fedex.com



[1] Soggetta ai relativi termini e condizioni.