In Veneto Zaia ha riaperto 5 ospedali per emergenza covid, nel Lazio invece tutto chiuso

Anagni, il Comitato civico sollecita la riapertura del nosocomio anagnino, la situazione critica lo richiede

Il Comitato “Salviamo l’Ospedale di Anagni”, con una nota posta all’attenzione delle autorità sanitarie locali e nazionali (compreso il ministro Speranza) , sollecitando anche il Sindaco di Anagni Natalia, rivendica in una situazione così grave per emergenza covid-19, la riapertura dell’Ospedale di Anagni chiuso nel 2012. “La medicina territoriale non c’è –si legge nel comunicato- Gli impegni presi già dalla primavera scorsa, quando eravamo nel pieno della pandemia, sulla urgente necessità di ripristinare la rete di medicina territoriale, sono stati disattesi. La chiusura di ospedali di media dimensione, organizzati ed efficienti, il taglio indiscriminato di letti, il blocco delle assunzioni e del turn over del personale medico ed infermieristico, hanno ridotto l’assistenza sanitaria al minimo, già in tempi normali. La pandemia l’ha ridotta allo stremo. La medicina territoriale non c’ è, nel Lazio la situazione è grave. Lo dicono i numeri. Gli ospedali faticano a far fronte ai ricoveri e non reggono l’ onda d’ urto già da ora. E la crisi da Covid durerà a lungo. Nessuno osa più illudere le persone. Forse qualche politico drammaticamente disinformato. La provincia di Frosinone ha la situazione peggiore per numero di contagiati. A fronte di un servizio sanitario provinciale evidentemente inidoneo a fronteggiare una situazione epidemiologica di una tale gravità, con la stessa efficacia della Capitale; con potenziali conseguenze verosimilmente drammatiche, come non ci sembra si stia affatto sottolineando, né a livello provinciale, né a livello regionale. Sono sempre i numeri a dirlo, e nella zona Nord della provincia la rete sanitaria territoriale non c’ è. Ci sono, però, strutture ospedaliere da riattivare. L’ Ospedale Civile di Anagni è stato chiuso nel novembre 2012, nonostante un’ ordinanza contraria del Consiglio di Stato, tuttavia, ad oggi, dispone di spazi e servizi riattivabili in breve tempo, di attrezzature , spesso ancora imballate, per la scellerata decisione di chiusura. Può offrire posti letto per le terapie sub intensive, le quarantene post-guarigione e altre necessità legate non soltanto all’attuale situazione di emergenza Covid, ma indispensabili per assicurare tutti i servizi di prevenzione e assistenza, istituendo un Centro di Screening di prevenzione Covid, (tamponi, analisi e test sierologici ) a servizio della popolazione. Invece –continua il comunicato- assistiamo all’ipotesi di utilizzo di alberghi ( tutti da attrezzare !) per poter avere posti letto e servizi ben altrimenti disponibili. Difficile capire il senso di tali decisioni, quando nella direzione di riaprire e riutilizzare i reparti disponibili dell’ ex-Ospedale andava anche la richiesta presentata qualche tempo fa dal Sindaco di Anagni alle sedi competenti. Al riguardo l’ultima presa di posizione del Sindaco Natalia va nella giusta direzione, ma lo invitiamo ad agire al più presto, passando dalle parole ai fatti, anche con denunce alle autorità competenti. E’ bene segnalare che in Veneto il presidente Zaia ha riaperto 5 ospedali chiusi da tempo. Ora siamo nella condizione peggiore: quella di inseguire il virus che è di gran lunga più veloce di noi e il tempo per recuperare i ritardi è breve. Perciò ci si deve attivare -conclude– senza altri indugi, mobilitando tutte le energie e gli strumenti disponibili, coinvolgendo tutti i livelli istituzionali. Altrimenti il prezzo da pagare sarà molto alto”.