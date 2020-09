Inaugurato in via San Magno un nuovo impianto d’illuminazione

Anagni, Natalia: “Abbiamo mantenuto un importante impegno con la cittadinanza”

Un evento a dir poco storico, quello dell’accensione la scorsa serata delle luci in Via San Magno. Da circa un trentennio, cioè dall’epoca dello sviluppo urbanistico di quella zona della città, i residenti, e le tante persone che, sia in macchina che a piedi, si recavano presso gli impianti sportivi chiedevano che fosse installato un impianto di pubblica illuminazione lungo la strada.

Richiesta concretizzata dall’Amministrazione Comunale del Sindaco Daniele Natalia, che realizzato in Via San Magno l’impianto di illuminazione. “Aver letteralmente portato la luce in Via San Magno -ha sottolineato il Sindaco Natalia- era un atto dovuto per i cittadini e che finalmente l’Amministrazione ha realizzato. Grazie all’impegno del vicesindaco ed assessore all’urbanistica, con delega anche alla pubblica illuminazione, Vittorio D’Ercole e del caposettore dell’Urbanistica, l’architetto Vincenzo Maia, si è potuto raggiungere questo atteso risultato. Questo è uno dei primi progetti per l’illuminazione pubblica che viene realizzato, ce ne sono altri in programma e che partiranno a breve. L’illuminazione di Via San Magno è stato uno dei primi dossier sul tavolo dell’Amministrazione fin dal 2018 ed oggi è con gioia che posso annunciare “missione compiuta! Altro impegno mantenuto“.

L’assessore D’Ercole entra nel dettaglio tecnico e spiega: “L’installazione di un impianto d’illuminazione, specie se lungo un asse viario particolarmente frequentato, non riguarda solo l’aspetto estetico ma, prioritariamente, quello della sicurezza stradale. L’illuminazione riduce drasticamente il rischio di incidenti. In Via San Magno sono stati installati pali a “resistenza passiva” che, nel malaugurato caso in cui un’automobile andasse contro il lampione, il palo non arrecherebbe danni al veicolo e, cosa più importante, al conducente ed agli eventuali passeggeri. La realizzazione dei pali in alluminio completamente riciclato, risponde al progetto di economia circolare, fondamentale per lo sviluppo economico e per la salvaguardia dell’ambiente”.