Incontro in Comune per una più forte sinergia tra l’Ente e l’Accademia Kronos

Trevi Nel Lazio, Bruni: “Felicissimi di collaborare con un’Amministrazione capace ed efficiente, come quella del Sindaco Grazioli”

In mattinata si è svolta presso la sala giunta del Comune di Trevi Nel Lazio un incontro tra alcuni amministratori guidati dal Sindaco Silvio Grazioli e l’Accademia Kronos rappresentata dal coordinatore provinciale il comandante Armando Bruni e la guardia zoofila Maria Serena De Santis, per fare il punto sulla situazione riguardante il randagismo sul territorio. Grazie all’operatività dell’Accademia Kronos , diversi cani in carico al Comune di Trevi Nel Lazio sono stati fatti adottare, seguendo le procedure inerenti a favore della tutela degli animi a quattro zampe. “E’ stato un incontro molto produttivo –ha commentato il comandante Armando Bruni- innanzi tutto è stata l’occasione per congratularmi con l’avv. Grazioli per la sua eccezionale vittoria elettorale alle ultime amministrative di settembre, su cui non vi erano dubbi, la capacità e la trasparenza vincono sempre. Il Sindaco Grazioli è uno dei migliori amministratori di tutta la nostra provincia e le sue capacità ed il suo amore per il territorio sono indiscusse, tanto che ha ricevuto nel 50° anno dell’A.K.. il premio nazionale “Io Faccio la mia Parte” per l’impegno ambientale. La collaborazione con l’amministrazione comunale diventa ora ancora più produttiva, l’Accademia Kronos, ha nelle sue finalità quella di dare una casa agli animali di affezione ricoverati nei canili, in questo caso sono stati fatti adottare dei cani, le cui spese gravavano sulla casse comunali di Trevi, che si trovavano nel canile comunale di Serrone. Attraverso delle iniziative che a breve metteremo in campo, contiamo entro questo nuovo anno di riuscire nel dimezzare il numero dei cani nei canili legati al Comune di Trevi Nel Lazio. Una collaborazione che nei prossimi giorni, sarà ancora più forte. Infatti quella di questa mattina è stata l’occasione per presentare al Sindaco Silvio Grazioli la convenzione che l’Accademia Kronos ha sottoscritto con vari Enti regionali e Provinciali e con l’80% dei Comuni della Provincia di Frosinone. Quella che dunque si prospetta è una sinergia di grande potenzialità, le nostre guardie zoofile, daranno la propria collaborazione al Comune , alla Polizia Locale ed alle varie associazioni presenti in primis alla Protezione Civile. Considerando -conclude il comandante– che tanti giovani di Trevi si sono avvicinati alla nostra associazione, e parteciperanno al prossimo corso di formazione di guardie zoofile, si sta valutando l’idea d’indicare un presidio dell’Accademia Kronos proprio a Trevi Nel Lazio”.