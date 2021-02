Incontro nella sede comunale tra il Sindaco Baccarini ed il comandante Bruni

Fiuggi / Prospettata la sinergia tra il Comune di Fiuggi e l’Accademia Kronos

Un incontro molto costruttivo e produttivo, quello avuto ieri presso la sede comunale di Fiuggi tra il Sindaco l’avv. Alioska Baccarini ed il coordinatore provinciale dell’Accademia Kronos il comandante Armando Bruni, al fine creare una sinergia territoriale per la salvaguardia ambientale e la tutela degli animali di affezione e fauna selvatica. “Sono molto contento dell’incontro con il Sindaco Baccarini –ha commentato il comandante Bruni- a lui ho esternato il mio plauso per le grandi cose che sta facendo per Fiuggi, con risultati importanti, allo stesso in linea con il suo programma di sviluppo, ho illustrato l’operatività che l’Accademia Kronos sta attuando in tutta la provincia in sinergia con l’ASL provinciale ed i singoli Comuni, con risultati notevoli ad esempio in particolar modo contro il randagismo, attraverso microchippature gratuite ed adozione dirette dai canili, alleggerendo il peso economico dei Comuni e riuscendo a trovare una famiglia ai nostri amici a quattro zampe, continuando con le altre iniziative di tutela ambientale in collaborazione con la Polizia Locale ad esempio nella prevenzione dell’abbandono incontrollato dei rifiuti fino alla collaborazione e supporto per iniziative di carattere sociale e culturale interessanti per il territorio. Il Sindaco ha mostrato grande interesse, evidenziando la sua notevole sensibilità per la tutela del territorio. Primo appuntamento sarà di certo per maggio, dove appunto con il patrocinio del Comune di Fiuggi si svolgerà il corso per guardie zoofile ambientali, che vedrà la partecipazione di docenti dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia Locale, e veterinari dell’ASL di Frosinone”. Il Sindaco Baccarini, da parte sua ha apprezzato la grande attività di volontariato che il sodalizio dell’A.K. sta portando avanti sul territorio provinciale e, soprattutto in questo momento in cui il volontariato rappresenta una grande risorsa, di supporto per il paese e la cittadinanza.