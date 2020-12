INFRASTRUTTURE: NEVI (FI), BENE COMPLETAMENTO TERNI-RIETI

“Oggi è stato inaugurato l’ultimo tratto della superstrada Terni-Rieti. Personalmente sono molto felice per il risultato raggiunto. Sin dal mio ingresso in politica, già quando sedevo tra i banchi del Consiglio comunale

di Terni e poi al Consiglio Regionale dell’Umbria , non ho mai mancato di sollecitare la realizzazione di questa opera. Oggi però un pensiero lo voglio dedicare al compianto amico Angelo Maria Cicolani, senatore di Rieti, che si è battuto in passato più di tutti per questa infrastruttura, riuscendo a farla inserire nell’allora “Legge Obiettivo” ed a farla finanziare. Sono sicuro che anche lui oggi sarà felice nel vedere il suo sogno completamente realizzato”.

Così in una nota, Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia.