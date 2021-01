Iniziativa dell’A.K. della provincia di Frosinone

Bruni: ‘Non buttate via l’albero di Natale‘ inizia l’anno con una buona pratica

Anche quest’anno l’Accademia Kronos sezione provinciale di Frosinone con l’appello ‘Non buttate via l’albero di Natale‘, invita a contattare l’associazione che li raccoglie e li ripianta all’interno dei territori comunali dove provvederanno alle loro cure. “Come ogni anno in occasione della giorno della Befana o del weekend precedente o successivo, molte famiglie si dedicano, a malincuore, a riporre gli addobbi natalizi, togliere le decorazioni dall’albero e inscatolarle per l’anno che verrà -commenta il comandante provinciale dell’Accademia Kronos Armando Bruni (nella foto con il Presidente Nazionale Franco Floris)- ed anche quest’anno, tra le varie iniziative dell’A.K. portiamo avanti quella di raccogliere gli alberi di Natale e provvedere a ripiantarli, all’interno dei territori comunali della provincia, dove magari c’è maggiore bisogno di una stabilità del terreno. Tutti i cittadini interessati, e che vogliono iniziare questo 2021 con questa buona pratica, possono contattarci nelle varie sedi comunali in provincia dell’A.K., o attraverso il nostro profilo fb: Accademia Kronos Sezione Provinciale di Frosinone. Spero che quest’invito venga raccolto da molti, perché è stato un anno difficile per tutti e adesso che dobbiamo “rialzarci”, lo dobbiamo fare con una maggiore coscienza, amando la nostra vita, viverla con intensità, ma anche amare e tutelare l’ambiente che ci circonda, e quest’iniziativa rappresenta un piccolo ma importante gesto per il nostro territorio”.