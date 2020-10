Sono estremamente soddisfatto del risultato conseguito oggi, con l’insediamento dell’Unità Di Crisi Emergenza COVID-19.

🟢 Infatti, alle ore 19:00, nella sala consiliare del Comune di Avezzano, si è formalmente insediata l’Unità di Crisi appena richiamata. L’elevato numero di contagi da Covid-19 verificatisi all’interno del territorio comunale, unitamente alla crescente preoccupazione legata ai rischi connessi alla diffusione del contagio, mi hanno indotto ad agire risolutamente per arginare il diffondersi della pandemia.

👉 Tra le molte azioni intraprese, ho quindi dato vita, per l’appunto, all’Unità di Crisi per l’ Emergenza COVID-19. Il compito di tale organismo è quello di fornire un supporto decisionale in merito ai più opportuni interventi da adottare in materia di contenimento e sorveglianza sanitaria connessi all’emergenza Covid-19, rispondendo direttamente alla mia persona, che sovrintende alle funzioni ed alle attività connesse all’emergenza, coordinando tutte le relazioni istituzionali.

👉 I componenti dell’Unità di Crisi, oltre a vantare grande esperienza nei rispettivi settori professionali, sono affiancati da una rappresentanza del Consiglio Comunale, che potrà garantire un supporto politico strategico di fondamentale importanza.

L’Unità di Crisi è composta dalla ➡️ Dott.ssa Maria Teresa Colizza, assessore all’emergenza Covid-19, alla salute e alle politiche sanitarie, che ricopre la carica di presidente. Ci sono poi la ➡️ Dott.ssa Patrizia Gallese, Assessore alle politiche scolastiche; ➡️ l’Avv. Luca Montanari, Comandante del Corpo della Polizia Locale; il ➡️ Dott. Antonio Rauso, Capo del Servizio di Protezione Civile del Comune di Avezzano; il ➡️ Dott. Domenico Barbati, rappresentante dei medici di medicina generale; la ➡️ Dott.sa Anna Maria Ruscitti, rappresentante dei pediatri di libera scelta; la ➡️ Dott.ssa Luigina Cornacchia, responsabile OBI (Osservazione breve intensiva); la ➡️ Dott.ssa Rinalda Mariani, rappresentante dell’unità di malattie infettive del presidio di Avezzano; la ➡️ Dott.ssa Roberta Rico, rappresentante USCA come medico di emergenza Covid-19 sul territorio.

I rappresentanti del Consiglio Comunale inclusi nell’Unità di Crisi sono i consiglieri di maggioranza Alessandra Cerone e Antonio Del Boccio, i consiglieri di minoranza Tiziano Genovesi e Filomeno Babbo.

L’Unità di Crisi di Avezzano farà riferimento logistico, per i contatti telefonici, alla Centrale Radio Operativa del 👮🏼 Corpo della Polizia Locale:📞 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 al numero 0863.4314;📱 dalle ore 20:00 alle ore 08:00 al numero 333.6153509;📧oltre che all’indirizzo di posta elettronica coronavirus@comune.avezzano.aq.it.

A supporto dell’Unità di Crisi è attivata una équipe di personale tecnico dei Servizi informativi e informatici che opererà a turno presso l’Ufficio del Sindaco in accordo e collaborazione col personale incaricato.Siamo certi che le azioni intraprese, assieme al contributo individuale di ciascuno, contribuiranno al superamento di questa grave situazione emergenziale.

Il Giornale del Lazio – Edizione Abruzzo Dott. Danilo Murzilli