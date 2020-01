Insieme per la disabilità, sabato 25 gennaio al Rony Roller Circus, ARGOS presenta la 2a edizione di CUORI di CIRCO, Sara VARGETTO Ospite d’Onore

Si appresta a raggiungere il tutto esaurito a Roma, la seconda edizione di CUORI di CIRCO, spettacolo di solidarietà ideato ed organizzato dall’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA in collaborazione con il Rony Roller Circus della famiglia Vassallo. Ci saranno molti volti noti della televisione (cantanti, attori, sportivi, modelle, artisti), fotografi e giornalisti televisivi e della carta stampata, ad arricchire una miscela di attività circensi con saluti ed esibizioni dal grande richiamo mediatico.

La manifestazione, nata lo scorso anno, ha come obiettivo quello di sostenere le buone cause attraverso lo “spettacolo aggregativo” e questa edizione sarà dedicata e rivolta alla disabilità con particolare attenzione allo sport inteso come potente ed efficace mezzo di inclusione, sostegno, cura e aggregazione, condivisione, all’educazione al rispetto delle regole e stare in gruppo. Proprio in questa cornice si innesta l’ospite d’onore della serata di spettacolo, la campionessa di basket in carrozzina Sara VARGETTO.

Sara VARGETTO Campionessa Basket in Carrozina – Osite CUORI di CIRCO 2020

Un seconda edizione ancora più ricca e con tantissime sorprese quella che si svolgerà a Roma sabato 25 gennaio 2020 alle ore 19.30 al Rony Roller Circus di Via Boccea (angolo via Torrevecchia) per un CUORI di CIRCO davvero pieno di emozioni. La manifestazione giunta alla sua 2a edizione, dopo il successo dello scorso anno, ha già molte conferme di volti noti del mondo della televisione e dello sport di livello nazionale, internazionale e addirittura mondiale. Come già noto l’iniziativa è stata ideata e promossa dal Dipartimento Spettacolo ed Eventi Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA ed ha trovato nel Circo dei Vassallo (Rony Roller Circus) un partner solidale e molto attento all’amore e la passione per il mondo del circo, al rispetto degli animali e con molta dedizione alle attività sociali e umanitarie.

Questa volta lo spettacolo che alternerà programma circense con programma del Dipartimento interessato dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA è dedicato allo Sport come mezzo per educare, guarire e curare, al suo potere di inclusione e fortificare il gruppo, nelle gare sportive come nella vita.

Sono già in vendita i biglietti a prezzi speciali e riservati a tutti gli ospiti che faranno ingresso con la prenotazione ARGOS :



2 biglietti adulti: euro 2,50

1 biglietto adulti: euro 3,00

bambini fino a 13 anni compiuti : gratis



Collaborazione dell’Accademia Calcio Roma – ACE TOUR – CONSAP Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia Segreteria Provinciale di Roma – AssoTutela – Protezione Civile Comune di Avezzano – Oasi Park.

Media Partner: Atlasorbis – Atlasorbis TV – Il Giornale del Lazio, Elleradio, Roma Radio Capitale, Web TV Italia 1.

Tra gli ospiti che hanno già garantito la loro presenza: Giancarlo MAGALLI, Alvaro Vitali (Pierino), Vera GEMMA, Anonimo Italiano (cantante), Raffaello BALZO, ABBA The BEST, Giuseppe Giannini “Il Principe” (ex calciatore e allenatore), Fabio Petruzzi (ex calciatore e allenatore), Daniela Fazzolari (attrice), Nino La Rocca (ex pugile), Riccardo Antonelli (cantante), Carol Maritato (cantante), Sara Vargetto (campionessa di basket in carrozzina), Roberta PEDRELLI, Antonio DE BARTOLO, DJ KiKo (Disc Jockey) Danilo Murzilli (maestro di fisarmonica), Giovanili AS ROMACalcio a 5, Kristian PAOLONI “Il Salutatore dei VIP”.

