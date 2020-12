Intervento dei parlamentari della Lega Rufa e Durigon

Inaccettabile l’assenza di bagni e telecamere di sicurezza ai capolinea Cotral, delle province di Frosinone e Latina

In modo chiaro e diretto i parlamentari di spicco della Lega Gianfranco Rufa e Claudio Durigon, sottolineano quanto sia importante la dotazione in tutti i capolinea Cotral delle due province di Frosinone e Latina di telecamere di sicurezza e di servizi igienici per gli autisti dei pullman e viaggiatori. “ Tutti i capolinea Cotral -affermano Rufa e Durigon (nella foto)- della provincia di Frosinone e Latina siano celermente dotati di telecamere di sicurezza e di servizi igienici che possano essere fruibili tanto dagli autisti impiegati nelle corse quotidiane, quanto dall’utenza, già costretta a numerosi sacrifici imposti dallo straordinario momento che viviamo. È inconcepibile, che per scelte tecniche e problemi economici, il trasporto pubblico regionale abbia subito tagli delle fermate a favore di pochi capolinea non strutturati in maniera adeguata, come la dotazione di dispositivi per la sicurezza e la presenza di servizi igienici per il personale e anche per gli utenti. Gli autisti sono una categoria sempre disponibile a fare sacrifici, come dimostrato durante il periodo dell’emergenza covid, ma meritano rispetto. Richiederemo tutte le informazioni necessarie ed interrogheremo chi di competenza per sopperire ad una mancanza inaccettabile, ancora più irricevibile se si considera l’altissimo numero di utenti che, quotidianamente, il Cotral trasporta da e per la provincia di Frosinone”.