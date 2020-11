Italia divisa a fasce, Conte: “Sono possibili colori diversi da un comune all’altro”

Il premier spiega che il dpcm permette di differenziare le restrizioni in maniera più capillare “sulla base di dati oggettivi”

ROMA – Non più un unico colore per ogni regione, ma colori (e restrizioni) differenziate per province e addirittura per comuni. A renderlo noto è il premier Giuseppe Conte chiudendo i lavori dell’assemblea Anci, che esplicita questa possibilità prevista dal dpcm: “Si può fare: C’è meccanismo nel dpcm che consente sulla base di dati oggettivi, su richiesta del presidente della Regione, di differenziare province e comuni all’interno di una regione, quelle più critiche da quelle con rischi inferiori”.

