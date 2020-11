Joe Biden eletto presidente degli Stati Uniti, a New York festa di clacson e pentole

Dopo la vittoria della Pennsilvania, Biden supera la soglia dei 270 elettori. È il 46esimo presidente degli Stati Uniti e dice: “Sarò il presidente di tutti”

ROMA – Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. La notizia è diffusa dalla Cnn: “Dopo la vittoria della Pennsylvania– informa l’emittente americana- Biden ha oltre 270″ voti dei grandi elettori.

“America, sono onorato che tu abbia scelto me per governare il nostro grande Paese. Il lavoro che abbiamo davanti sarà duro, ma ti prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani, di chi mi ha votato e di chi non lo ha fatto. Ripagherò la fiducia che hai riposto in me”. Lo scrive su Twitter il 46esimo presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

A NEW YORK FESTA CON CONCERTI DI CLACSON E PENTOLE

Concerti di pentole e colpi di clacson a New York, pochi minuti dopo l’annuncio da parte dei media americani dell’elezione di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Video pubblicati sui social network mostrano la festa, cominciata con l’arrivo dei dati della Pennsylvania, lo Stato alla fine decisivo per il superamento da parte dello sfidante democratico di Donald Trump della soglia dei 270 “grandi elettori”

