La maggioranza ragiona sul lockdown totale a 35mila contagi

A quanto si apprende il premier ha delineato i tratti di una situazione definita “preoccupante”

ROMA – Soglia di attenzione a 35-40mila nuovi contagi al giorno. Dopo di che si valuta il lockdown generalizzato.

È lo scenario ipotizzato ieri sera, a quanto apprende l’agenzia Dire da fonti parlamentari, al tavolo di maggioranza presieduto dal premier Giuseppe Conte.

Due le decisioni operative immediate: fare un tagliando del dpcm 24 ottobre per valutare le correzioni da apportare. Anticipare il tavolo politico sul prosieguo della legislatura a prima degli Stati generali M5s, in programma dal 7 al 9 novembre. A quanto si apprende il premier ha delineato i tratti di una situazione definita “preoccupante“. La richiesta dei partiti (Pd, Italia viva, Leu) al governo e’ di accelerare, a cominciare dalla verifica politica.

DIRE» e l’indirizzo «www.dire.it». Alfonso Raimo