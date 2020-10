La minoranza genera un allarmismo ingiustificato????????????????????????????????????

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “La situazione sanitaria è sotto controllo da parte delle autorità competenti e non desta alcuna preoccupazione di carattere generale”

Le comunicazioni che i Sindaci dei vari Comuni forniscono alla cittadinanza in relazione ad eventuali contagi da covid, vengono dati attraverso i vari canali di comunicazione con l’ufficialità dell’ASL. Concetto che è sfuggito al gruppo di minoranza “Unione e Cambiamento” che ha alimentato un allarmismo senza alcuna concretezza, sostenendo che l’Amministrazione Grazioli deve dare i numeri dei cittadini contagiati da covid, non considerando che appunto è l’ASL di competenza a dare l’ufficialità della comunicazione. “In relazione ad alcune affermazioni uscite sui social riconducibili all’opposizione –si legge in una nota ufficiale del Sindaco Silvio Grazioli- si invita la stessa ad una maggiore prudenza quando si parla di salute pubblica soprattutto da parte di chi è stato nella COC (Centro Operativo Comunale) e sa bene che un conto sono i contatti costanti e continui tra Sindaco ed autorità competenti per le vie brevi e , un conto sono le comunicazioni ufficiali che investono l’Ente che possono essere specificatamente comunicate “rispettando la privac1y” nel momento in cui vengono acquisite al protocollo dell’Ente. Si ribadisce, pertanto, che la situazione sanitaria è sotto controllo da parte delle autorità competenti e non desta alcuna preoccupazione di carattere generale”. Con questa nota, il Sindaco Grazioli in modo chiaro e cristallino smorza l’inconsistente allarmismo sollevato dalla minoranza, ed ancora una volta rimarca la presenza sul territorio di un’Amministrazione attenta e vigile a tutela della comunità. Il Sindaco Grazioli, ha rinnovato l’invito ad osservare le misure di prevenzione raccomandate dall’autorità sanitaria, ossia evitare gli assembramenti, indossare la mascherina, igienizzare frequentemente le mani.