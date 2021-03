La Provincia di Frosinone torna in zona rossa

Piglio, Felli: “Non bisogna sottovalutare la situazione, maggior rispetto per le disposizioni”

Da domani (lunedì 8 marzo) e per due settimane, l’intera provincia di Frosinone torna in zona rossa, a causa dell’aumento dei positivi al covid ed alle sue varianti, che preoccupano il sovraffollamento degli ospedali. Il Sindaco di Piglio l’avv. Mario Felli, si rivolge alla sua comunità, conscio di dover gestire il nuovo, difficile quotidiano che vede nuovamente tra le mura di casa tanti cittadini, lavoratori, studenti di ogni età. “ Torniamo a rivivere un momento che credevamo fosse ormai un passato,-afferma il Sindaco Felli- ma le varianti si sono estese anche nella nostra provincia, ed al fine di alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie è stata fatta la scelta più difficile ma di maggior efficacia : “la zona rossa”. Certo occorre velocizzare i tempi con la vaccinazione che rappresentano in parte la soluzione al problema, mentre l’altra siamo noi, che dobbiamo comportarci in modo da non rendere inutile il sacrificio che ognuno di noi sta compiendo, in primis i giovani. Tornano ad essere funzionanti tutte le disposizioni governative in materia di zona rossa, ho disposto già un’ordinanza, che vieta la presenza nei parchi nonché l’utilizzo delle strutture sportive e delle aree giochi. Le norme in vigore per le zone rosse non consentono di uscire di casa se non per motivi di salute, lavoro o per situazioni di necessità, vige il divieto di assembramento. L’attività ludica non è ammessa, quindi le aree gioco all’interno dei parchi saranno interdette. Se la provincia si ferma per due settimane, queste devono essere quelle utili per consegnare un numero ancora maggiore di vaccini. Mi appello ai miei concittadini –conclude il Sindaco Felli– purtroppo siamo nuovamente al lockdown totale, chiedo a tutti voi di rispettare le regole e non sottovalutare la situazione. Comprendo il vostro stato d’animo, che è anche il mio, e l’enorme preoccupazione per le prospettive economiche di coloro che subiscono le conseguenze delle misure anti contagio. Mi auguro che il Governo adotti subito provvedimenti di sostegno che siano adeguati alle necessità delle imprese e dei lavoratori ma, nel frattempo, noi tutti siamo chiamati a tenere duro, stare a casa”.